Аксенов выступил за оплату курортного сбора один раз в начале отдыха

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума РФ в среду рассмотрит в третьем чтении законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

«Уверен, что этот законопроект будет принят. Закон вступит в силу с 1 мая 2018 года. Правительство Республики Крым поддерживает инициативу о введении курортного сбора», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

При этом, по его мнению, оплата должна производиться один раз в начале отдыха. «В частности, мы считаем, что отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно — в начале отдыха. Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения», — добавил глава Крыма.