Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
11:36 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов выступил за оплату курортного сбора один раз в начале отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Курортный сбор с туристов должен взиматься не посуточно, а один раз в начале отдыха, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума РФ в среду рассмотрит в третьем чтении законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

«Уверен, что этот законопроект будет принят. Закон вступит в силу с 1 мая 2018 года. Правительство Республики Крым поддерживает инициативу о введении курортного сбора», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

При этом, по его мнению, оплата должна производиться один раз в начале отдыха. «В частности, мы считаем, что отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно — в начале отдыха. Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения», — добавил глава Крыма.

Согласно законопроекту, эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) будет реализован в четырех российских регионах. Каждый из них сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны рассекретило письмо польского генерала Сталину
Глава ДНР предложил создать новое государство Малороссию
Минобороны рассекретило письмо польского генерала Сталину
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кончаловский предложил ввести санкции против премии «Оскар» Режиссер дал интервью, в котором назвал главную американскую кинопремию «транснациональной корпорацией очень сомнительного качества»
Недвижимость
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь