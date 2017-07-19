Зарегистрирован первый кандидат на должность главы региона

«Требования к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации соблюдены. Кандидата поддержали 39 депутатов представительных органов муниципальных образований. Проведенная проверка установила достоверность всех подписей», — отметили в облизбиркоме.

Кроме того, Избирательная комиссия Калининградской области зарегистрировала доверенных лиц кандидата — Елену Кочанову и Юрия Зайцева. Кандидат также вправе назначить до 200 доверенных лиц, которые могут осуществлять агитационную деятельность в его пользу.