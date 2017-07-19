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13:45 (мск), источник: Вести - Калининград

Зарегистрирован первый кандидат на должность главы региона

18 июля Избирательная комиссия Калининградской области зарегистрировала первого кандидата на пост губернатора Калининградской области. Им стал Игорь Ревин, выдвинутый от Калининградского отделения КПРФ.

Ревину выдано удостоверение зарегистрированного кандидата.

«Требования к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации соблюдены. Кандидата поддержали 39 депутатов представительных органов муниципальных образований. Проведенная проверка установила достоверность всех подписей», — отметили в облизбиркоме.

Кроме того, Избирательная комиссия Калининградской области зарегистрировала доверенных лиц кандидата — Елену Кочанову и Юрия Зайцева. Кандидат также вправе назначить до 200 доверенных лиц, которые могут осуществлять агитационную деятельность в его пользу.

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