На пост главы Озерска претендуют три кандидата

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации ЗАТО, проверочные мероприятия не выявили расхождений в сведениях кандидатов. По результатам рассмотренных вопросов, члены комиссии приняли решение допустить к участию в конкурсе и присвоить статус зарегистрированных кандидатов всем трём претендентам.

На пост главы Озерска претендуют действующий сити-менеджер Евгений Щербаков, депутат Максим Алушкин и сотрудник ПО «Маяк» Андрей Ухтеров.