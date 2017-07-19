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10:58 (мск), источник: Nakanune.ru

На пост главы Озерска претендуют три кандидата

В Озерске конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе на пост главы города всех трёх кандидатов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации ЗАТО, проверочные мероприятия не выявили расхождений в сведениях кандидатов. По результатам рассмотренных вопросов, члены комиссии приняли решение допустить к участию в конкурсе и присвоить статус зарегистрированных кандидатов всем трём претендентам.

На пост главы Озерска претендуют действующий сити-менеджер Евгений Щербаков, депутат Максим Алушкин и сотрудник ПО «Маяк» Андрей Ухтеров.

Завтра, 20 июля, претенденты представят свои программы, после чего ответят на вопросы членов комиссии. По итогам собеседования с претендентами конкурсная комиссия определит победителей и рекомендует кандидатуры для рассмотрения городскому парламенту.

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