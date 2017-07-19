На пост главы Озерска претендуют три кандидата
В Озерске конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе на пост главы города всех трёх кандидатов.
В Озерске конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе на пост главы города всех трёх кандидатов.
Как сообщили Накануне.RU в
На пост главы Озерска претендуют действующий
Завтра, 20 июля, претенденты представят свои программы, после чего ответят на вопросы членов комиссии. По итогам собеседования с претендентами конкурсная комиссия определит победителей и рекомендует кандидатуры для рассмотрения городскому парламенту.