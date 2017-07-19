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10:53 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский заявил, что от него потребовали уйти с поста мэра Омcка в администрации президента

Градоначальник сделал сенсационное признание депутатам Горсовета.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 19 июля, в финале пленарного заседания Горсовета Омска мэр Вячеслав Двораковский назвал причину внезапного заявления об уходе с поста градоначальника.

Мэр Омска заявил, что его попросили в Администрации президента сложить полномочия, равно как и раньше просили остаться.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — Уважаемый совет, мы с вами отработали пять лет. Мы все это время придерживались принципов открытости и откровенности. И я хочу быть верным им. У меня истекли полномочия 11 июля. Мы обсуждали вопрос с руководителями Администрации президента и облправительства. Сначала была просьба остаться, потом в июле — требование сложить полномочия. В обоих случаях инициатива исходила от Администрации президента. Вот мое заявление об отставке. Если Горсовет посчитает нужным, я уйду. Если нет, я заберу заявление.

Естественно, это вызвало протест у депутатов. Ранее мэр Омска Вячеслав Двораковский обещал проработать до конца ноября, когда выберут нового градоначальника.

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Двораковский заявил, что у него потребовали уйти с поста мэра Омcка в администрации президента
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