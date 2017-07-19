Двораковский заявил, что от него потребовали уйти с поста мэра Омcка в администрации президента

— Уважаемый совет, мы с вами отработали пять лет. Мы все это время придерживались принципов открытости и откровенности. И я хочу быть верным им. У меня истекли полномочия 11 июля. Мы обсуждали вопрос с руководителями Администрации президента и облправительства. Сначала была просьба остаться, потом в июле — требование сложить полномочия. В обоих случаях инициатива исходила от Администрации президента. Вот мое заявление об отставке. Если Горсовет посчитает нужным, я уйду. Если нет, я заберу заявление.