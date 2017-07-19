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11:13 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Нижняя палата парламента приняла закон об отзыве гражданства РФ у осужденных за терроризм

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении закон об отзыве российского гражданства у осужденных за преступления террористической направленности.

Источник: РИА "Новости"

Закон вносит изменения в ст. 393 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке к документу, он «разработан в целях реализации механизма отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации в случае, если указанное решение принималось на основании представленных заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства, предусмотренного п. “б” ч. 1 ст. 13 федерального закона “О гражданстве Российской Федерации”. Вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений».

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Кроме того, основанием для отзывы гражданства станет приговор суда или покушение на такие преступления как захват заложника, участие в незаконном вооруженном формировании, финансирование экстремистской деятельности, а также посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти и вооруженный мятеж.

Отмена решения о приеме в российское гражданство не будет распространяться на детей и супруга осужденного, получивших гражданство вместе с ним, если они не являлись соучастниками преступления.

Кроме того, во время принятия документа во втором чтении в него внесли два блока поправок — о введении присяги при получении российского гражданства и об упрощении получения российского гражданства украинцам.

Документ на рассмотрение Госдумы внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Игорь Лебедев, лидеры четырех фракций нижней палаты парламента Владимир Васильев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, председатель профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников и его первый заместитель Михаил Емельянов.

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