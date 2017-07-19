Волгоградцы на публичных слушаниях решат, сколько им нужно депутатов

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Сегодня в гордуме числятся 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Новый проект предлагает сократить численность депутатского корпуса до 36 человек — 18 кандидатов в депутаты, избираемых по одномандатным избирательным округам, и столько же — по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. К слову, по такой же смешанной системе в настоящее время избирается областная Дума, которую представляют 38 депутатов.

По мнению разработчиков, предлагаемые изменения самым благотворным образом скажутся на эффективности управления городом и рациональном расходовании средств на содержание местного самоуправления.

«Введение таких мер позволит навести порядок в системе органов муниципальной власти, сэкономить бюджетные средства, а также создать кадровый костяк из эффективных управленцев», — уверен глава города Андрей Косолапов.

Процедура внесения изменений в Устав города-героя Волгограда предусматривает обязательный процесс обсуждения проекта решения на публичных слушаниях. После этого документ выносится на рассмотрение в комитеты и принимается окончательно представительным органом — это намечено на осеннюю сессию.