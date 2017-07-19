Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В Крыму создадут группу для наблюдения за настроением туристов
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Умер Илья Глазунов
14:04 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы на публичных слушаниях решат, сколько им нужно депутатов

На заседании Волгоградской гордумы назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений в устав города-героя. Слушания состоятся 4 сентября в 16:00 в зале заседаний гордумы.

Источник: РИАЦ

Сегодня в гордуме числятся 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Новый проект предлагает сократить численность депутатского корпуса до 36 человек — 18 кандидатов в депутаты, избираемых по одномандатным избирательным округам, и столько же — по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. К слову, по такой же смешанной системе в настоящее время избирается областная Дума, которую представляют 38 депутатов.

По мнению разработчиков, предлагаемые изменения самым благотворным образом скажутся на эффективности управления городом и рациональном расходовании средств на содержание местного самоуправления.

«Введение таких мер позволит навести порядок в системе органов муниципальной власти, сэкономить бюджетные средства, а также создать кадровый костяк из эффективных управленцев», — уверен глава города Андрей Косолапов.

Процедура внесения изменений в Устав города-героя Волгограда предусматривает обязательный процесс обсуждения проекта решения на публичных слушаниях. После этого документ выносится на рассмотрение в комитеты и принимается окончательно представительным органом — это намечено на осеннюю сессию.

В случае одобрения принятые коррективы в Устав относительно нового порядка формирования городской Думы начнут действовать со следующего созыва представительного органа местного самоуправления Волгограда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь