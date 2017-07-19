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13:30 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Точно не голубь»: что известно о будущем после США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана. Этот политик и дипломат как критиковал «потемкинскую перезагрузку » отношений Москвы и Вашингтона, так и выступал за сотрудничество с Россией. Русская служба Би-би-си — о том, чем еще известен этот человек.

Источник: Reuters

«Экс-губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта [назначить] чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации», — говорится в заявлении Белого дома.

Политик и дипломат, Хантсмана критиковал «потемкинскую перезагрузку » отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако в то же время он выступал за сотрудничество с Россией.

В России о Хантсмане отзывались как о жестком критике Москвы.

«Точно не голубь», — говорили о нем в российском Совете Федерации.

Выдвижение ожидалось

Источник: Reuters

О том, что Хантсман может сменить Джона Теффта на посту посла США в России, стало известно еще в марте. Издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме тогда сообщало, что Трамп сделал Хантсману предложение.

Источники телекомпании Эн-би-си, в свою очередь, сообщали, что Хантсман принял предложение президента.

Как отмечается в сообщении Белого дома, Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политик, дипломат и бизнесмен.
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Джон Хантсман выдвинут на пост посла США в России

Действительно, Хантсман обладает богатым опытом дипломатической работы и госслужбы. Он начал карьеру в 1982 году, устроившись стажером у сенатора-республиканца Оррина Хэтча, затем работал в администрации президента Рональда Рейгана.

В 1992 году в возрасте 32 лет Хантсман был назначен американским послом в Сингапуре, став самым молодым послом в истории США за последние 100 лет.

Спустя год Хантсман вернулся в Штаты, где продолжил карьеру в компании своего отца Джона Хантсмана-старшего Huntsman Corporation — одной из крупнейших химических корпораций в США.

Как появилась Huntsman Corporation.

В 1961 году 24-летний Джон Хантсман -старший устроился в компани ю Olson Brothers, которая занималась производством и продажей куриных яиц. К омпания нес ла убытки из-за того, что большое число хрупкого товара разбивалось при перевозке, и Хантсману пришла в голову идея создать пластиковый контейнер для яиц.

Впоследствии производство пластиковой упаковки стало основой бизнеса Huntsman Corporation, которую Хантсман-старший учредил в 1971 году. Спустя три года его компания создала знаменитую ракушку — упаковку для бургеров, которую начали использовать в McDonalds.

В 1982 году Хантсман решил добавить к производству упаковки другие направления бытовой и промышленной нефтехимии. Скупая убыточные предприятия по производству полистирола, Хантсман превратил свою частную химическую компанию в одну из крупнейших в мире.

В 2001 году, после того как президентом США стал Джордж Буш-младший, в СМИ начала появляться информация о том, что Хантсмана могут назначить послом США в Китае. Однако тогда этого не произошло, Хантсман занял должность торгового представителя США.

В 2003 году он подал в отставку и начал готовиться к выборам губернатора Юты. В 2004 году он одержал победу с результатом 58%, а в 2008 году переизбрался на пост губернатора с 78%.

В 2009 году Хантсман все-таки был назначен послом США в Китае. Прослужив два года в этой должности, Хантсман оказался в центре скандала — в 2011 году на одном из китайских сайтов появилась заметка, в которой посла обвинили в попытках спровоцировать антиправительственные выступления в Китае.

На сайте опубликовали видео, на котором можно было увидеть Хантсмана на одной из пекинских улиц во время демонстрации. В американском посольстве тогда заявили, что Хантсман о протестах не знал и в той части города оказался случайно.

Вернувшись из Китая, он вступил в президентскую гонку от Республиканской партии.

«Вы не найдете другого кандидата, который провел бы столько времени за границей, кто был бы таким практиком во внешней политике», — рассказывал Хантсман о себе студентам Университета Джорджа Вашингтона в октябре 2011 года.

Однако президентская кампания Хантсмана завершилась быстро. 10 января 2012 года на праймериз в Нью-Гэмпшире он набрал 17% и выбыл из гонки, заняв третье место.

После переизбрания Барака Обамы Хантсмана называли потенциальным преемником Хиллари Клинтон на посту госсекретаря.

Хантсман пользуется большим уважением в администрации, хотя и думал “подсидеть” Обаму.
Ассошиэйтед пресс

«Его назначение [на пост госсекретаря] позволило бы президенту говорить об общепартийной дипломатии, и в то же время назначить на пост специалиста по Азии в тот период, когда США начали все больше фокусироваться на самой населенной части света», — отмечало агентство Ассошиэйтед пресс.

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Отношения с Америкой встали особняком

Однако преемником Клинтон стал Джон Керри, и Хантсман временно ушел из политики в экспертную сферу: в январе 2014 года он возглавил Атлантический совет — аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО.

Центр занимается выпуском аналитических материалов, касающихся глобальных стратегических задач, начиная от роли Североатлантического альянса в мире до энергетической безопасности в понимании США.

Хантсман также входит в советы директоров автомобилестроительных компаний Caterpillar и Ford Motor Company, энергетической компании Chevron и гостиничной Hilton Worldwide.

Убеждения Хантсмана

Источник: Reuters

Хантсман происходит из многодетной мормонской семьи. Штат Юта, который он возглавлял на протяжении почти пяти лет, как известно, является духовным и историческим центром для мормонов. В столице штата Солт-Лейк-Сити живет его отец, там же располагается и штаб-квартира Huntsman Corporation. Хантсману-младшему сейчас 57 лет, у него самого семеро детей.

Хантсман называет себя правоцентристом и умеренным консерватором.

Его позиция по некоторым вопросам, в частности, относительно иммиграции и прав сексуальных меньшинств отличает его от большинства республиканцев. В отличие от того же Трампа Хантсман, например, обеспокоен изменением климата.

Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман — глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России.
Алексей Пушков
Член Совета Федерации

«Если честно, я верю в эволюцию и словам ученых о глобальном потеплении. Можете называть меня сумасшедшим», — писал Хантсман в «Твиттере».

Во внешней политике он выступает против торговой войны с Китаем и поддерживает политику Израиля, отношения США с которым, по его словам, «пострадали из-за некачественного управления Обамы».

Журнал Foreign Policy называл его умеренным реалистом в международных отношениях.

Хантсман о России

Будучи кандидатом в президенты, Хантсман называл «перезагрузку» отношений США и России, объявленную администрацией Обамы, плохим подходом, утверждая, что он основан на лжи.

В 2009 году тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон и глава российского МИДа Сергей Лавров на первой двусторонней встрече даже нажали на символическую красную кнопку с надписью «reset», чтобы запустить перезагрузку отношений Москвы и Вашингтона, которые за восемь лет правления предыдущей администрации США ухудшились.

«Не надо уклоняться от реалий этих сложных и важных отношений через “потемкинскую перезагрузку”, нужно вести политику, которая напрямую затрагивает жесткие реалии политики Кремля в отношении своего собственного народа, их соседей и наших интересов», — призывал Хантсман.

Критикуя «перезагрузку», он отмечал, что США таким образом показывают, что с терпимостью относятся к действиям Москвы, в частности, в отношении Грузии и Украины.

Хантсман заявлял, что политика «перезагрузки» подрывает доверие к американской идее критики деспотизма во всем мире.

Впрочем, Хантсман при этом говорил, что найти продуктивные способы работы с Россией все-таки можно. Для этого, по его мнению, надо смотреть на отношения более объективно.

«Работа по глобальной повестке дня в российско-американских отношениях может быть успешной, поскольку мы можем сосредоточиться на вопросах, в которых можно применить силу России: контроль над вооружениями, Иран, Афганистан», — отмечал он.

Россия о Хантсмане

«Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман — глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России», — писал в своем «Твиттере» сенатор Алексей Пушков.

«Точно не голубь», — охарактеризовал он Хантсмана.

По мнению Пушкова, Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшать отношения с Москвой и бороться вместе с ней против запрещенной в России группировки «Исламское государство».

В Кремле реагировали на новости о возможном назначении Хантсмана послом в России более сдержанно.

«Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами. Считаем, что в этом главная задача работы любого посла в любой стране», — говорил в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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