Представители 26 стран хотят попасть во Владивосток осенью.

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На данный момент 26 стран заявили о своем участии в третьем Восточном экономическом форуме, об этом сообщает ИА «Дейта.ру» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

По словам полномочного представителя президента в ДФО и руководителя оргкомитета ВЭФ Юрия Трутнева, свое участие уже подтвердили премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

По его словам, форум посетят и делегации из Китая и Индии.

Интерес к участию в ВЭФ впервые проявил и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

«За время проведения ВЭФ стал серьезным событием в экономической жизни России и стран АТР и сегодня является ещё одним инструментом распространения информации о том, что на Дальнем Востоке работать надежно, безопасно и экономически эффективно», — отметил Трутнев.