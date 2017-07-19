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11:42 (мск), источник: Om1.ru

Омские депутаты приняли заявление об отставке Двораковского

Парламентарии определялись с решением два часа.

Сегодня, 19 июля, в финале пленарного заседания Горсовета Омска депутаты несколько часов не могли определиться процедурно с заявлением об отставке Вячеслава Двораковского.

Об этом заявил глава Омска, который пояснил, что написать заявление об уходе его вынудила Администрация президента. Напомним, полномочия градоначальника истекли еще 11 июля. И сам Вячеслав Двораковский заявлял, что проработает до конца ноября, пока не выберут нового мэра.

Пришлось проводить экстренное заседание комитета по регламенту, на котором его члены проголосовали за принятие заявления Вячеслава Двораковского.

Но парламентарии не поддержали решение комитета. Тем не менее спикер Галина Горст призвала принять отставку. В итоге 19 депутатов Горсовета проголосовали за уход и 12 против отставки Вячеслава Двораковского.

Таким образом, с сегодняшнего дня глава города сложит свои полномочия. Обязанности мэра Омска примет первый заместитель Сергей Фролов.

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