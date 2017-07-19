Носов подал документы на участие в выборах главы Нижнего Тагила
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня, ИА УралПолит.Ru. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы на участие в выборах главы города.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня, ИА УралПолит.Ru. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы на участие в выборах главы города.
Сергей Носов, выдвинутый от «Единой России», подал документы на регистрацию в качестве кандидата, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на облизбирком.
Помимо действующего мэра на пост главы города претендуют еще четыре кандидата: директор нижнетагильского филиала УрФУ Владислав Потанин, выдвинутый от КПРФ, студент ГАПОУ СО «Екатеринбургский
Напомним, выборы мэра Нижнего Тагила пройдут 10 сентября.