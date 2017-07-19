Носов подал документы на участие в выборах главы Нижнего Тагила

Сергей Носов, выдвинутый от «Единой России», подал документы на регистрацию в качестве кандидата, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на облизбирком.

Помимо действующего мэра на пост главы города претендуют еще четыре кандидата: директор нижнетагильского филиала УрФУ Владислав Потанин, выдвинутый от КПРФ, студент ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» Никита Чапурин от «Патриотов России», предприниматель Евгений Рохлин от «Партии Роста» и коммерческий директор ООО «Актив» Ильдар Раинбаков от ЛДПР.