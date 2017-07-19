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12:00 (мск), источник: VN.ru

Реорганизация двух министерств в одно пройдет без сбоев и сокращений

Сбоев в финансировании социальных выплат при реорганизации двух региональных ведомств в единое министерство труда и социальной защиты не произойдет, заверил заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков 19 июля. Объединение не подразумевает и сокращения штата сотрудников в районах и городах. Вице-губернатор детально рассказал о процедурных этапах реорганизации.

Напомним, что 4 июля 2017 года Губернатор Владимир Городецкий подписал постановление № 128 об упразднении регионального министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов региона. В соответствии с постановлением, вместо двух региональных ведомств образуется министерство труда и социальной защиты Новосибирской области.

— Работа министерств и департаментов социального блока может выполнять свои задачи только на основании межведомственного взаимодействия, — пояснил Александр Титков. — Как бы эффективно министерство не работало, оно не может эффективно решать эти вопросы. Есть масса смежных вопросов, которые требуют межведомственного взаимодействия, и здесь необходим один руководитель. Например, вопросы доходов населения, прожиточных минимумов, вопросы трудоустройства инвалидов и квотирование рабочих мест. Все они неразрывно связаны с теми функциями и задачами, которое выполняет министерство социального развития. Более того, усложняло межведомственное взаимодействие вхождение минтруда и занятости в экономический блок. Все эти вопросы я должен ответственно решать с федеральным правительством. Вопросы координации были одной из причин объединения двух министерств.

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Цели реорганизации — проведение эффективной политики в сфере труда, социальной защиты, управления системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования на территории региона.

Заместитель губернатора напомнил, что исполнение все социальных обязательств в полном объеме и в установленные сроки — одна из основных задач правительства региона. Сбоев в финансировании и осуществлении социальных выплат в период реорганизации не произойдет — правительством Новосибирской области предусмотрены специальные организационные и финансовые мероприятия. Останется нетронутым и аппарат в районах и городах области.

— Мы не планируем менять функционал министерства социального развития в объединенном министерстве, — пояснил Александр Титков. — Все направления их деятельности будут реализовываться в новом министерстве. Мы ничего не планируем менять в реализации направлений, функций и задач подразделений минтруда и занятости, которые войдут в объединенное министерство. По сути, предполагаем сшивку минсоцразвития и минтруда и занятости. Штатная численность отделов выплат пособий в районах и городах Новосибирской области сокращена не будет.

Юридический статус новое министерство получит не ранее сентября на ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Заместитель губернатора Александр Титков не стал комментировать кандидатуры на место главы вновь создаваемого министерства, пояснив, что назначение на должность министра — это прерогатива губернатора.

— Я предложил губернатору кандидатуру Елены Бахаревой (работающей должности заместителя регионального министра соцразвития, — прим. ред.), — сказал Александр Титков.

СПРАВКА

Четвертого июля губернатор Владимир Городецкий подписал постановление № 128 об упразднении министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов региона.

В соответствии с постановлением, вместо двух региональных ведомств образуется единое министерство труда и социальной защиты Новосибирской области, которому передаются функции бывших министерств, за исключением функций по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования (в отношении подведомственных государственных образовательных организаций Новосибирской области) на территории региона.

Функции по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования, ранее возложенные на министерство труда, занятости и трудовых ресурсов региона, передаются министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

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