ЦИК утвердил порядок проведения консультативного референдума

Источник: Noi.md

За данное решение проголосовали на заседании комиссии во вторник все девять членов ЦИК.

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Председатель комиссии Алина Руссу сказала, что «непосредственным наблюдением за ходом референдума будет заниматься Управление по контролю над ходом выборов ЦИК, отчеты которого будут находиться в открытом доступе на официальной странице комиссии».

По ее словам, следующее заседание ЦИК состоится 26 июля. На нем будут обсуждены вопросы финансирования референдума и утвержден план действий ЦИК по его организации.

На заседании был утвержден также список политических партий и организаций, которые имеют право участвовать в проведении референдума. В него вошли 45 официально зарегистрированных в министерстве юстиции партий.