ЦИК утвердил порядок проведения консультативного референдума
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок проведения консультативного референдума по инициативе президента Игоря Додона.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок проведения консультативного референдума по инициативе президента Игоря Додона.
За данное решение проголосовали на заседании комиссии во вторник все девять членов ЦИК.
Председатель комиссии Алина Руссу сказала, что «непосредственным наблюдением за ходом референдума будет заниматься Управление по контролю над ходом выборов ЦИК, отчеты которого будут находиться в открытом доступе на официальной странице комиссии».
По ее словам, следующее заседание ЦИК состоится 26 июля. На нем будут обсуждены вопросы финансирования референдума и утвержден план действий ЦИК по его организации.
На заседании был утвержден также список политических партий и организаций, которые имеют право участвовать в проведении референдума. В него вошли 45 официально зарегистрированных в министерстве юстиции партий.
Напомним, что 28 марта 2017 г. президент Игорь Додон выступил с инициативой проведения в сентябре консультативного референдума по четырем вопросам. Парламент и правительство не приняли никаких решений о таком референдуме, а спикер Андриан Канду и