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12:01 (мск), источник: Noi.md

ЦИК утвердил порядок проведения консультативного референдума

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок проведения консультативного референдума по инициативе президента Игоря Додона.

Источник: Noi.md

За данное решение проголосовали на заседании комиссии во вторник все девять членов ЦИК.

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Председатель комиссии Алина Руссу сказала, что «непосредственным наблюдением за ходом референдума будет заниматься Управление по контролю над ходом выборов ЦИК, отчеты которого будут находиться в открытом доступе на официальной странице комиссии».

По ее словам, следующее заседание ЦИК состоится 26 июля. На нем будут обсуждены вопросы финансирования референдума и утвержден план действий ЦИК по его организации.

На заседании был утвержден также список политических партий и организаций, которые имеют право участвовать в проведении референдума. В него вошли 45 официально зарегистрированных в министерстве юстиции партий.

Напомним, что 28 марта 2017 г. президент Игорь Додон выступил с инициативой проведения в сентябре консультативного референдума по четырем вопросам. Парламент и правительство не приняли никаких решений о таком референдуме, а спикер Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип осудили эту инициативу президента.

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