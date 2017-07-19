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12:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Хабаровский край укрепляет связи с префектурой Ниигата

Японская делегация прибыла с визитом в дальневосточную столицу.

Источник: Reuters

В Хабаровск с однодневным рабочим визитом прибыла делегация японской префектуры Ниигата во главе с губернатором Рюити Ёнэяма. Региональные власти обсудили с японскими коллегами возможности расширения сотрудничества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представители администрации Ниигаты провели рабочую встречу с и.о. председателя правительства Хабаровского края Сергеем Щетневым. Стороны обсудили развитие связей в области культуры и медицины, а также развитие двухсторонних экономических отношений.

Губернатор Ниигаты Рюити Ёнэяма подтвердил готовность префектуры расширять связи с российской стороной и Хабаровским краем в частности.

В ходе визита японская делегация намерена посетить Хабаровский медуниверститет, давно сотрудничающий с медицинским университетом Ниигаты. Стороны обсудят студенческие обмены.

Как сообщало ИА REGNUM, минвостокразвития предложило создать на Дальнем Востоке компанию по поддержке южно-корейских инвесторов. Аналогичные компании уже создаются с Китаем и Японией.

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