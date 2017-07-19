Горст прокомментировала отставку мэра Омска
Сегодня, 19 июля, официально ушел в отставку мэр Вячеслав Двораковский — после продолжительных перипетий депутаты проголосовали за сложение полномочий мэра города.
Сегодня, 19 июля, официально ушел в отставку мэр Вячеслав Двораковский — после продолжительных перипетий депутаты проголосовали за сложение полномочий мэра города.
«Я думаю, если бы мы не изменили форму выборов, то полномочия Вячеслава Викторовича 11 июля были бы завершены. Но поскольку изменена была система выборов и она у нас не сработала на первом этапе, получился такой
Теперь исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Сергей Фролов.