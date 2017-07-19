Горст прокомментировала отставку мэра Омска

«Я думаю, если бы мы не изменили форму выборов, то полномочия Вячеслава Викторовича 11 июля были бы завершены. Но поскольку изменена была система выборов и она у нас не сработала на первом этапе, получился такой форс-мажор. Вопрос, конечно, очень болезненный, мы это понимаем. Но было принято решение человеком, который обладает достаточной силой воли и аналитическим мышлением», — оценила решение Двораковского Горст.