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12:08 (мск), источник: СуперОмск

Горст прокомментировала отставку мэра Омска

Сегодня, 19 июля, официально ушел в отставку мэр Вячеслав Двораковский — после продолжительных перипетий депутаты проголосовали за сложение полномочий мэра города.

«Я думаю, если бы мы не изменили форму выборов, то полномочия Вячеслава Викторовича 11 июля были бы завершены. Но поскольку изменена была система выборов и она у нас не сработала на первом этапе, получился такой форс-мажор. Вопрос, конечно, очень болезненный, мы это понимаем. Но было принято решение человеком, который обладает достаточной силой воли и аналитическим мышлением», — оценила решение Двораковского Горст.

Теперь исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Сергей Фролов.

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