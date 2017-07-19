Президент РТ встретился с губернатором иранской провинции Хорасан-Резави

Встреча прошла в резиденции Президента Татарстана в Казанском Кремле.

Губернатор провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран Али Реза Рашидиян находится в Татарстане с рабочим визитом.

«В рамках визита в Иран мы уже с вами встречались. Мы высоко оцениваем возможность развивать сотрудничество между Татарстаном и Ираном в рамках российско-иранских отношений, в том числе на региональном уровне. Надеюсь, ваш визит будет способствовать развитию татарстано-иранских связей во благо укрепления взаимоотношений между нашими странами», — обратился к губернатору Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Ваш визит в Мешхед, господин Президент, был важным шагом в развитии российско-иранского сотрудничества. Очень важно развивать сотрудничество между провинциями и республиками. Сейчас намечаются очень хорошие подвижки в области экономических связей между нашими регионами», — отметил в свою очередь Али Реза Рашидиян.

В программе работы иранской делегации запланировано посещение Казанского вертолетного завода, Казанского (Приволжского) федерального университета, а также осмотр города Иннополис.