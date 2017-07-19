Президент РТ встретился с губернатором иранской провинции Хорасан-Резави
(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции
(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции
Встреча прошла в резиденции Президента Татарстана в Казанском Кремле.
Губернатор провинции
«В рамках визита в Иран мы уже с вами встречались. Мы высоко оцениваем возможность развивать сотрудничество между Татарстаном и Ираном в рамках
«Ваш визит в Мешхед, господин Президент, был важным шагом в развитии
В программе работы иранской делегации запланировано посещение Казанского вертолетного завода, Казанского (Приволжского) федерального университета, а также осмотр города Иннополис.
Кроме того, в казанском