Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
9 вредных советов загорающим
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Кадыров сообщил, где пройдет свадьба Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Умер Илья Глазунов
13:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ встретился с губернатором иранской провинции Хорасан-Резави

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран Аши Реза Рашидияном.

Встреча прошла в резиденции Президента Татарстана в Казанском Кремле.

Губернатор провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран Али Реза Рашидиян находится в Татарстане с рабочим визитом.

«В рамках визита в Иран мы уже с вами встречались. Мы высоко оцениваем возможность развивать сотрудничество между Татарстаном и Ираном в рамках российско-иранскихотношений, в том числе на региональном уровне. Надеюсь, ваш визит будет способствовать развитию татарстано-иранскихсвязей во благо укрепления взаимоотношений между нашими странами», — обратился к губернатору Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Ваш визит в Мешхед, господин Президент, был важным шагом в развитии российско-иранского сотрудничества. Очень важно развивать сотрудничество между провинциями и республиками. Сейчас намечаются очень хорошие подвижки в области экономических связей между нашими регионами», — отметил в свою очередь Али Реза Рашидиян.

В программе работы иранской делегации запланировано посещение Казанского вертолетного завода, Казанского (Приволжского) федерального университета, а также осмотр города Иннополис.

Кроме того, в казанском IT-парке проходит Татарстано-Иранский деловой форум.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минстрой РТ: Отставание в реализации программы капремонта жилых домов обусловлено плохой погодой
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь