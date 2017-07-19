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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Новым директором Пермского музыкального колледжа стала Анна Жарова

Министерство культуры Пермского края не продлило контракт с директором Пермского музыкального колледжа Олегом Згогуриным.

Олег Згогурин подтвердил «Ъ» факт ухода с должности, но не объяснил причин. Как сообщили в «Ъ» в пресс-службе минкульта, новым директором учреждения станет выпускница Пермского музыкального училища и Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского Анна Жарова.

«С учетом приоритетов культурной политики, укрепления имиджа Пермского края как ведущего и привлекательного для молодежи региона с сильными традициями в сфере культуры и искусства, перед Пермским музыкальным колледжем сегодня ставятся задачи нового уровня. Помимо обеспечения качественной подготовки специалистов, учреждение на современном этапе должно иметь обширную сеть профессиональных контактов с ведущими культурными институциями не только в Пермском крае, но и за пределами региона, активно заниматься популяризацией лучших образцов музыкальной культуры, являться базовой площадкой для выявления, профессиональной поддержки и продвижения молодых талантов. Для решения этих задач Министерство культуры Пермского края, как учредитель ГБПОУ “Пермский музыкальный колледж”, предпринимает системные меры по усилению менеджмента и укреплению творческого потенциала учреждения», — объяснили причины кадровых перестановок в пресс-службе минкульта.

Анна Жарова имеет ученую степень кандидата искусствоведения, прошла обучение по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Высшей школе экономики. С 2010 года и по настоящее время работала директором Детской музыкальной школы № 3 города Перми. Олег Згогурин руководил Пермским музыкальным колледжем с 2013 года.

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