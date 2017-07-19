Вячеслав Лебедев. Эволюция против революции

Источник: РИА "Новости"

Добившись единогласного признания коллег и абсолютного авторитета, Лебедеву удается то, что не получилось у Петра I, Александра II или, например, Столыпина — довести задуманный комплекс реформ до полного завершения. Судебная система, конечно, не российское государство, но в истории нашего государства найдется крайне мало примеров, когда за 30 лет созданная почти с нуля государственная структура стала эффективным аппаратом, соответствующим всем новейшим международным критериям.

Впрочем, зачастую приходится слышать и скептические оценки роли Лебедева в развитии судебной системы. Приверженцы альтернативной версии сомневаются в том, что личные заслуги Лебедева соответствуют занимаемой должности, считая, что без него реформа шла бы гораздо быстрее, решительнее, радикальнее.

В последнее время появилось сразу два хороших повода для того, чтобы, наконец, полноценно разобраться с вопросом о роли Лебедева в развитии судебной системы и соответствии его персоны вызовам новой эпохи.

Первым поводом является принятие пленумом ВС давно анонсируемого Лебедевым проекта новых важнейших реформ судебной системы. РАПСИ рассказало подробно ее суть в специальном материале. А вторым поводом стало награждение председателя ВС РФ первой медалью имени императора Александра II, учрежденной Федеральной палатой адвокатов (ФПА).

Адвокаты

Возникает вопрос, почему же адвокатское сообщество, представители которого так любят критиковать главу ВС по любому поводу в соцсетях и комментариях для СМИ, высоко оценило заслуги именно Вячеслава Лебедева. В официальном сообщении ФПА среди причин награждения упоминаются «значительный вклад в укрепление российской государственности и приверженность идеалам социального прогресса», которую Лебедев проявляет в своей деятельности.

Среди фактических причин награждения, можно предположить, важную роль сыграла практика ВС по активному привлечению представителей адвокатуры к работе в научно-консультативном совете при подготовке законопроектов и постановлений пленума. По настоянию Лебедева, позицию Федеральной палаты адвокатов регулярно учитывают по самым важным вопросам.

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Вероятно, самой главной причиной первостепенного признания Лебедева адвокатским сообществом стала приверженность председателя ВС к открытости судебной системы и его последовательные действия по достижению самых передовых стандартов транспарентности. Так, недавно Лебедев и президент ФПА Юрий Пилипенко в ходе рабочей встречи отметили, что и в суде, и в адвокатуре существует единое понимание необходимости широкого развития интернет-технологий в правовой сфере.

Информационные системы активно развиваются и в судах, и в адвокатуре. В перспективе суды и адвокаты смогут установить прямые электронные каналы связи. Например, для обмена процессуальными документами, материалами по делу.

На награждении Пилипенко заявил, что в последние годы Верховный Суд многое делает для развития судоустройства и социального прогресса. «Мы считаем, что в этом есть личная заслуга Вячеслава Михайловича Лебедева», — подчеркнул он.

Попробуем разобраться, в чем же эта заслуга проявляется.

Истоки системы

У нас принято критиковать судебную систему. Больше достается, наверно, только сборной России по футболу. При этом никто не пытается оценить динамическое развитие системы, сравнить ее нынешнее состояние с тем, как она выглядела 10, 20, 30 лет назад, понять вектор развития, оценить, куда она движется сейчас. Между тем, в сравнении со всеми другими государственными структурами, масштабы преобразований судебной системы, пожалуй, не имеют аналогов.

Сейчас принято считать, что в 90-е годы в России были разрушены все важные для жизни системы, созданные в СССР. Во многом это действительно так, если вспомнить систему образования, здравоохранения… Однако судебная система демонстрировала полностью противоположную картину. Вместо распада, она фактически родилась в 90-е, из формального административного института превратилась образец для подражания.

Под руководством Лебедева, когда вся страна была на грани распада, а системы госуправления превращались в фикции, была создана федеральная судебная система, появилось всеобщее право на суд присяжных, расширены возможности обжалования неправомерных действий должностных лиц. В судебной системе появились гарантии деятельности судей, было закреплено право каждого на судебную защиту, возник институт мировых судей, был определен правовой статус военных судов.

Претерпел серьезные изменения порядок судопроизводства — в деятельности по осуществлению правосудия заметно усилились демократические начала: презумпция невиновности, право обвиняемого на защиту, состязательность процесса и равноправие сторон. Фактически полностью обновлено процессуальное законодательство.

Прошедший в ноябре 2000 года V Всероссийский съезд судей, констатировал, что период, прошедший со времени одобрения российским парламентом Концепции судебной реформы в РСФСР, ознаменован утверждением в России судебной власти, которая характеризуется как самостоятельная ветвь государственной власти.

Тогда же новый президент РФ Владимир Путин подвел первые итоги реформы судебной системы: «Говоря о главном итоге судебной реформы, хотел бы подчеркнуть: судебная власть в России, несмотря на проблемы, все-таки состоялась. Мы можем и должны это констатировать. В базовых параметрах концепция судебной реформы реализована».

Казалось бы, задачу можно было посчитать выполненной. На месте Лебедева большинство руководителей успокоились бы и пожинали лавры. Но вместо того, чтобы держаться за кресло, минимизируя риски новых перемен, Лебедев практически сразу инициировал новый этап реформы.

В рамках второго этапа реформы, к 2006 году была достигнута цель обеспечения информатизации судов общей юрисдикции. В российских судах была внедрена Государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие».

Как отмечал тогда Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Виктор Жуйков, «за эти десять с небольшим лет в развитии наша судебная реформа прошла столько, сколько за тысячелетнюю историю России нашей не проходило наше государство». По словам эксперта, суд превратился из органа, который рассматривает какие-то незначительные дела, имея репрессивную направленность, в орган, который по-настоящему может и должен защитить.

Именно благодаря авторитету Лебедева, судьи, как признавали эксперты, получили юридические гарантии независимости и неприкосновенности «такие, каких не только не было в Советском Союзе в старые времена и даже по реформе 1864 года». По гарантиям независимости, организованной руководством ВС, российские судьи были на передовых позициях в мире (вопрос в том, позволял ли менталитет рядовых судей пользоваться этой независимостью). По словам Жуйкова: «Судьи других стран нам завидуют и говорят: «Нам бы такое». Благодаря Лебедеву в судебной системе нет вертикали власти. Он позволил судам быть полностью независимыми от ВС, но увы, именно это служит зачастую причиной коррупции на местах…

Запуск беспрецедентной для России системы ГАС «Правосудие» ознаменовал окончание второго большого этапа реформы судебной системы, которая без паузы перешла в третий этап. Его целью были поставлены достижение к 2012 году открытости и прозрачности правосудия, повышения доверия к правосудию, обеспечение независимости судей, а также повышение уровня исполнения судебных актов.

Все решения судов сейчас публикуются как на сайте Верховного суда Российской Федерации, так и в Интернете. Все судебные решения сейчас доступны, так что вопрос о закрытости можно считать снятым.

В настоящее время в России принята Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2013−2020 годы, которая предусматривает множество интересных изменений. Так, в рамках ее реализации предполагается создание мобильных подвижных офисов судей в удаленных районах страны. Федеральные суды общей юрисдикции к моменту окончания программы будут оснащены оборудованием для допроса без возможности визуального наблюдения.

Кроме того, планируется провести целый комплекс мероприятий по переходу на электронный документооборот. Все поступающие и хранящиеся в архивах суда документы будут сканироваться и формироваться в электронные дела. Это даст возможность подавать в суд общей юрисдикции заявления и ознакомиться с материалами дела через Интернет — правда, до этого необходимо будет внести соответствующие изменения в ГПК РФ.

Роль председателя

Возникает вопрос, не шла бы реформа быстрее при другом руководителе? Оправдано ли было решение увеличить возраст для этой должности?

Большинство людей, имеющих отношение к судебной системе, признают, что судья — это особая должность, которую должен занимать человек с большим человеческим опытом и уважаемый гражданами. И тут ни возраст, ни какие-либо еще факторы не должны играть роль, если он хороший судья.

В Российской Федерации свыше 2400 судов, около 7,5 тысяч мировых судей и в общей сложности 34 тысячи людей, которые надевают мантию и каждый день идут на работу и отправляют правосудие. Эта система сейчас отлажена, хорошо работает, и Вячеслав Лебедев является гарантом стабильности этой системы. Сейчас российскому обществу нужна стабильность в области отправления правосудия, и она сохраняется многие годы.

Адвокаты признают, что Лебедев пользуется законным авторитетом, как профессор и заслуженный юрист России. Завоевал он уважение среди людей в мантиях тем, что прошел весь путь, начиная от районного судьи, что написал массу монографий и научных трудов, а также своей феноменальной памятью. За его плечами много рассмотренных дел, и это привносит спокойствие и уверенность в работу судов.

Любые попытки ускоренных реформ, радикальных революционных решений чаще всего приводят к деградации института, к коллапсу и хаосу. Это показали российские опыты революционных реформ молодых специалистов в 90-е годы, актуальность этого правила показывают и безуспешные попытки экстренных преобразований в Украине в последние годы.

Как показывает опыт российской истории, единственная возможность революционных преобразований — это медленная и поступательная эволюция. Не разрушение до основания и построение заново, а целенаправленная замена одного кирпича строения на другой, пока здание системы не будет обновлено целиком без угрозы обрушения.

Очень важную роль в сохранении стабильности судебной системы и в ее поступательной эволюции играет отсутствие рычагов давления на руководителя. В профессиональной среде ходит множество историй, как на Лебедева пытались надавить с самого верха и их ставили на место.

«Очень многие хотели влиять на него и все обломали зубы. Помню, один депутат Госдумы в телеэфире пожаловался ведущему, что, мол, он как юрист звонил Лебедеву и был, грубо говоря, послан. Тот сказал: “Не надо сюда звонить по конкретным делам” и положил трубку. Такие сцены, по моим сведениям, случаются ежедневно. Он жестко обрубает всех “ходоков”. Лебедев с одной стороны был всегда неудобен тем, что личные отношения ставил ниже закона. Но именно потому он столько продержался. Его секрет в том, что он всегда находит законные основания отказать в просьбе. Это и есть технология сохранения себя во власти», — объяснял один из секретов как профессионального долгожительства Лебедева, так и его планомерной реформы судебной системы, длящейся уже третье десятилетие, высокопоставленный источник «Московского комсомольца» в Кремле.

Очевидно, именно благодаря такой независимости, достичь которой вряд ли по силам кому-либо из более молодых его коллег, Лебедеву и удается добиваться создания в России административных судов и административного судопроизводства — одной из важнейших, по-настоящему революционных, его идей. Она состоит в том, чтобы защитить простых граждан в споре против чиновников и властей любого уровня, вплоть до губернатора.

Перспективы

Советник Президента РФ, бывший председатель Высшего арбитражного суда СССР и РФ Вениамин Яковлев в одном интервью отметил: «Закончилась ли процессуальная реформа? Я думаю, что, в основном, да. Но надо различать реформу и совершенствование. Совершенствование — бесконечный процесс».

Пользуясь термином Яковлева, реформа судебной системы успешна завершилась объединением Арбитражного и Высшего судов. Практически всеми, включая Президента РФ и зарубежных экспертов, она признана успешной. Но совершенствование и развитие — процесс бесконечный, требующий большого опыта и выдержки. Сегодня он активно продолжается.

Судебная система, при всех трудностях и издержках, единственная устояла в 90-е, не забыла своей миссии в двухтысячные, продолжает устойчиво жить и развиваться в наши дни.

А все почему?

Возможно, потому, что все эти годы у руля стоит не революционер, а реформатор, не популист, а прагматичный и системный человек. Он последовательно проводит реформу судебной системы, не сбивая ее просчитанную на несколько шагов вперед эволюцию потрясениями. Ради профессионала столь редких качеств президент и все люди, чувствующие свою ответственность за будущее судебной системы, посчитали необходимым увеличить возраст нахождения в должности, что, впрочем, еще больше приблизило Россию к признанным образцам мировой практики.

Последние инициативы и реформы Лебедева говорят о том, что именно сплав эволюционного подхода, знаний и опыта может давать наилучший результат и позволять нам оптимистично смотреть в будущее, чего так сильно не хватает в последнее время россиянам.