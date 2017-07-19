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13:11 (мск), источник: СуперОмск

Шишов хотел бы взять на работу Двораковского

Основатель НПО «Мостовик» Олег Шишов прокомментировал отставку своего друга и бывшего коллеги Вячеслава Двораковского.

В разговоре с корреспондентом «СуперОмска» Шишов дал понять, что непременно предложил бы бывшему главному инженеру «Мостовика» Двораковскому работу. Однако, по словам Шишова, такими полномочиями он не обладает.

«Я с удовольствием пожму ему руку и окажу поддержку, я это и делаю. Но я не имею права брать его на работу, потому что я сейчас являюсь наемным работником. Соответственно, я не связан с финансовыми потоками и не принимаю кадровых решений», — заявил Олег Шишов.

О своем нынешнем месте работы Шишов предпочел не распространяться, добавив, что он сейчас в Москве.

На заключительном заседании весенней сессии омского горсовета Вячеслав Двораковский подал заявление об отставке. Он пояснил свое решение консультацией с вышестоящими органами власти. В итоге 19 из 33 присутствующих депутатов проголосовали за отставку Вячеслава Двораковского. 12 были против и двое не голосовали.

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