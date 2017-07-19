Россия поставит в Казахстан новую партию боевых вертолетов

Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ранее сообщалось о прибытии в Казахстан четырех новых многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М, впервые поступивших на вооружение Военно-воздушных сил страны. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Министерством обороны РК и предприятием «Рособоронэкспорт».