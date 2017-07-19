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12:51 (мск), источник: Tengrinews

Россия поставит в Казахстан новую партию боевых вертолетов

До 2019 года Казахстан получит из России еще четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М, передает Lenta.ru.

Источник: Tengrinews

Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ранее сообщалось о прибытии в Казахстан четырех новых многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М, впервые поступивших на вооружение Военно-воздушных сил страны. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Министерством обороны РК и предприятием «Рособоронэкспорт».

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М является глубокой модернизацией вертолета Ми-24 В. Для круглосуточного боевого применения он оснащен современным комплексом навигации и электронной индикации с многофункциональными цветными дисплеями, обзорно-прицельной системой, включающей в себя тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор. Вертолет имеет высокие летно-технические характеристики, может применяться в условиях высоких температур и высокогорья.

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