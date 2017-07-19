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12:55 (мск), источник: РИА Новости

Сурков о Малороссии: Донбасс воюет за целостность, а не за отделение

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков провел в среду совещание с экспертами, на котором дал оценку инициативе главы ДНР Александра Захарченко, назвав главным в идее «воображаемого государства Малороссия» то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. Об этом сообщил РИА Новости участвовавший в совещании глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Источник: РИА Новости

«Весь этот “хайп” по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны», — приводит Чеснаков слова Суркова.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

«Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии», — добавил Чеснаков, цитируя слова помощника президента.

«У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ», — передает слова Суркова политолог.

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