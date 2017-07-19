Сурков о Малороссии: Донбасс воюет за целостность, а не за отделение

Источник: РИА Новости

«Весь этот “хайп” по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны», — приводит Чеснаков слова Суркова.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

«Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии», — добавил Чеснаков, цитируя слова помощника президента.