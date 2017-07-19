Красноярские депутаты отменили скандальный закон о повышении себе зарплат

Источник: РИА Новости

Парламентарии единогласно проголосовали за отмену изменений, принятых ранее в краевой закон «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края». На сессии присутствовал 41 депутат.

Ранее депутаты приняли закон о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария вырастет со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Закон был подписан губернатором, но уточнялось, что повышение состоится лишь в случае корректировок краевого бюджета.

Принятие закона вызвало большой общественный резонанс, краевая прокуратура начала проверку. В «Единой России» закон назвали «чисто техническим», поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже десять лет.