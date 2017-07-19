Красноярские депутаты отменили скандальный закон о повышении себе зарплат

Парламентарии единогласно проголосовали за отмену изменений, принятых ранее в краевой закон «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края». На сессии присутствовал 41 депутат.
Ранее депутаты приняли закон о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария вырастет со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Закон был подписан губернатором, но уточнялось, что повышение состоится лишь в случае корректировок краевого бюджета.
Принятие закона вызвало большой общественный резонанс, краевая прокуратура начала проверку. В «Единой России» закон назвали «чисто техническим», поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже десять лет.
Во вторник спикер регионального парламента Александр Усс (ЕР) заявил, что принятый закон — грубая ошибка: депутаты отнеслись к нему как к техническому «и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях». По словам Усса, принятый закон на самом деле не повышал заработную плату, а «открывал возможность это сделать». Однако из-за отрицательного общественного резонанса, по словам спикера, депутаты решили в среду на внеочередной сессии отменить его.