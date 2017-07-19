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13:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Строительство спортобъектов в Иркутской области контролирует Законодательное собрание

Ход работ по строительству спортивных сооружений в городах и районах Иркутской области, на которые выделены из областного бюджета 590 млн рублей, оценили депутаты Законодательного собрания в рамках парламентского контроля. Об этом 19 июля 2017 года сообщает пресс-служба ЗС.

Физкультурно-оздоровительный комплекс общей стоимостью более 83 млн рублей строится в посёлке Тыреть Заларинского района. За основу взят проект ФОКа «Унга-Арена», который открыт в поселке Новонукутский в июле. Строительство ведётся второй год, в этом году на его завершение выделено 58 млн рублей. Как отмечает депутат ЗС Владислав Буханов, монтируются колонны каркаса здания, к октябрю ФОК достроят. «Это долгожданное событие для Тырети с населением свыше 5 тыс. человек, где живёт много молодёжи», — говорит депутат. Другой спортивный объект в районе — хоккейный корт — появится к ноябрю в Заларях. Подрядчик уже разобрал старую коробку корта и приступил к строительству. В посёлке это будет второй корт, один уже есть при местной ДЮСШ, но расположен он в другом микрорайоне. Как подчеркивает Владислав Буханов, спорт должен быть доступным. В каждом микрорайоне созданы свои хоккейные команды, планируется, что на новом корте будет заниматься и районная команда, а также проходить межрайонные и межпоселенческие соревнования. «Развитие зимних видов спорта крайне необходимо для сел и деревень, в том числе и отдалённых, где зимой по большому счёту развлечений мало. Причем важно привлекать не только детей, посещение жителями таких спортивных объектов должно приобретать форму семейного досуга», — заметил депутат.

На площадке строительства ФОКа в Бодайбо побывал депутат ЗС Николай Труфанов. Здесь работы выполнены на 90%, ведется внутренняя отделка здания, монтаж вентиляционных и электрических сетей. Стоит задача проложить теплосеть от городской школы № 1, на выполнение этих работ объявлен аукцион. Строительство комплекса велось с 2015 года силами местных властей, в этом году на завершение объекта из областного бюджета выделено 10 млн рублей. «Объект очень востребован. Сегодня школа № 1 сильно перегружена, её спортзала не хватает для организации уроков всех школьников, поэтому ребята вынуждены ходить на занятия физкультурой в другую школу за два километра. ФОК же находится в 50 метрах от школы, часть уроков будет проводиться там», — рассказал Николай Труфанов.

В целом в Иркутской области до конца года должны быть построены и отремонтированы более 40 спортивных объектов.

Восемь спортивных сооружений появятся в районах Усть-Ордынского Бурятского округа, интересы которых в ЗС представляют депутаты Кузьма Алдаров и Аполлон Иванов. Три многофункциональные спортивные площадки, объединяющие зоны для занятия волейболом, баскетболом и мини-футболом, будут оборудованы в муниципальных образованиях Шаратском, Новоленино и Хадахан Нукутского района. Темпы работ везде разные: если в деревне Тангуты уже приступили к строительству, и подрядчик обещает закончить монтаж в сентябре, то в Новоленино были вынуждены повторно объявить аукцион. Как рассказал глава муниципального образования Владимир Фёдоров, в первом электронном аукционе выиграла компания из Сочи, и у администрации возникли сомнения в том, что работы по строительству будут выполнены качественно и в срок. По итогам разбирательства в ФАС было принято решение о проведении аукциона повторно. Потребность посёлков и деревень в таких объектах большая, спортивная площадка нужна и жителям деревни Куйта, но вместе с тем тяжелой ношей для небольших и глубоко дотационных поселений является подготовка проектно-сметной документации. На проект площадки стоимостью 3,5 млн рублей из местного бюджета было потрачено 370 тыс. рублей.

В целом в Иркутской области до конца года должны быть построены и отремонтированы более 40 спортивных объектов. Многофункциональные спортивные площадки появятся в селах Покосное Братского района, Мойган, Холмогой, Ханжиново Заларинского района, Самара Зиминского района, Макарово Киренского района, посёлке Харик, деревне Станица Куйтунского района, посёлке Видим Нижнеилимского района, сёлах Унгин и Ирхидей Осинского района, Большая Елань, Мальта и Раздолье Усольского района. Новые корты оборудуют в деревне Карлук Иркутского района, посёлке Харик, селе Мельница Нижнеудинского района, селе Бильчир Осинского района, посёлке Тельма Усольского района. А в посёлке Алексеевск Киренского района, Нижнеудинске, Тайшете, посёлке Белореченский Усольского района и Тулуне строятся ФОКи.

Напомним, каждый объект, предусмотренный законом о бюджете, а также эффективность расходования бюджетных средств находятся на контроле депутатского корпуса. Такую задачу перед коллегами поставил председатель ЗС Сергей Брилка. С начала года он вместе с другими депутатами совершил более 20 рабочих поездок в города и районы, летом поездки продолжаются. «По завершении строительных и ремонтных работ парламентский контроль на спортивных объектах будет продолжен, — подчеркнул Сергей Брилка. — Ни одно спортсооружение не должно пустовать. Задача на местах — организовать их эффективное использование с тем, чтобы и взрослые, и дети могли заниматься спортом под руководством тренеров в максимально доступном режиме».

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