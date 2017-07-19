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13:17 (мск), источник: ТАСС

Росгвардия: в Москве растет количество несанкционированных акций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Росгвардия фиксирует увеличение количества несанкционированных акций в Москве в этом году.

Об этом заявил заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии Анатолий Якубовский.

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В Москве только за полгода прошла 31 масштабная акция, за этот же период прошлого года состоялось 11 подобных акций. Всего в столице прошло 89 несанкционированных акций с начала года.
Анатолий Якубовский
Заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии

В них приняли участие около 14,5 тыс. человек, из них 2,134 тыс. человек были доставлены в отделы полиции.

Он отметил, что ведомство обеспокоено большим количеством несовершеннолетних участников. В частности, по его словам, Росгвардия задержала 136 несовершеннолетних на несанкционированной акции, прошедшей 12 июня в центре Москвы. «Нас беспокоит количество участвующих в несанкционированных акциях несовершеннолетних», — сказал Якубовский, отметив, что молодежь узнает об этих акциях из интернета, а большинство приходят «просто поглазеть».

В свою очередь начальник столичного управления Росгвардии Андрей Гранкин отметил, что молодые люди очень активны в интернете, в социальных сетях. «Там они общаются достаточно активно. Влияние на умы несовершеннолетних достаточно сильно, поэтому многие дети пришли на акцию просто понаблюдать или посмотреть», — добавил он.

Данные по ЦФО

Якубовский также отметил, что в Центральной России с начала года более 30 млн человек приняли участие в общественно-политических и культурно массовых мероприятиях.

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«В первом полугодии в Центральном федеральном округе проведено более 1,1 тыс. общественно-политических и культурно массовых мероприятий, в которых приняли участие до 30 млн человек. Большинство этих акций состоялись в Москве, общая доля их — до 50%», — сказал представитель Росгвардии.

Кроме того, по его словам, большое количество мероприятий прошло в Московской, Воронежской, Калужской и Орловской областях.

За различные правонарушения сотрудниками Росгвардии были задержаны более 4 тыс. человек. «Из незаконного оборота изъято 3 тыс. единиц огнестрельного оружия, 2,2 тыс. боеприпасов к ним, 39 единиц холодного оружия, а также свыше 3,5 кг наркотических средств.

Собственникам из незаконного владения возвращено более 17 млн рублей и 258 единиц материальных ценностей.

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