Суд обязал администрацию Култука освободить берег Байкала от незаконных гаражей
Администрация принимает меры к исполнению решения суда.
Администрация принимает меры к исполнению решения суда.
Слюдянский районный суд по иску
Прокуратура установила, что 20-метровая береговая полоса озера в Култукском городском поселении незаконно занята металлическими гаражами, предназначенными для хранения лодок.
«Гаражи ограничивают право на беспрепятственный доступ граждан к водному объекту. Причиняется ущерб экосистеме озера Байкал», — сообщили в
Кроме того, сооружения носят характер самовольных построек и подлежат сносу.