Суд обязал администрацию Култука освободить берег Байкала от незаконных гаражей

Слюдянский районный суд по иску Западно-Байкальского межрайонного прокурора обязал администрацию Култукского муниципального образования освободить берег Байкала от незаконно размещенных гаражей. В настоящее время мэрией МО принимаются меры к исполнению судебного решения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура установила, что 20-метровая береговая полоса озера в Култукском городском поселении незаконно занята металлическими гаражами, предназначенными для хранения лодок.

«Гаражи ограничивают право на беспрепятственный доступ граждан к водному объекту. Причиняется ущерб экосистеме озера Байкал», — сообщили в пресс-службе.