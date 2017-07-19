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14:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд обязал администрацию Култука освободить берег Байкала от незаконных гаражей

Администрация принимает меры к исполнению решения суда.

Слюдянский районный суд по иску Западно-Байкальского межрайонного прокурора обязал администрацию Култукского муниципального образования освободить берег Байкала от незаконно размещенных гаражей. В настоящее время мэрией МО принимаются меры к исполнению судебного решения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура установила, что 20-метровая береговая полоса озера в Култукском городском поселении незаконно занята металлическими гаражами, предназначенными для хранения лодок.

«Гаражи ограничивают право на беспрепятственный доступ граждан к водному объекту. Причиняется ущерб экосистеме озера Байкал», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сооружения носят характер самовольных построек и подлежат сносу.

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