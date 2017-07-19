Назначен исполняющий обязанности мэра Омска
Градоначальник Вячеслав Двораковский принял решение сложить с себя полномочия с 19 июля.
Градоначальник Вячеслав Двораковский принял решение сложить с себя полномочия с 19 июля.
Исполнять обязанности мэра Омска вместо ушедшего в отставку Вячеслава Двораковского в соответствии с уставом города будет Сергей Фролов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 июля, в мэрии Омска.
Фролов является первым заместителем мэра города Омска, директором департамента городского хозяйства.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский принял решение сложить с себя полномочия мэра Омска с 19 июля.
Депутаты горсовета
«Депутаты Омского городского совета приняли отставку руководителя города и выразили ему благодарность за успешную и результативную работу на протяжении последних пяти лет. Со словами благодарности также выступил главный федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич», — говорится в сообщении мэрии.
Почему Двораковский принял решение уйти в отставку, не сообщается.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский выиграл досрочные выборы мэра Омска в 2012 году, набрав 49,35% голосов избирателей при явке чуть более 16%.
В 2015 году в Омке отменили прямые выборы мэра. В июле 2017 года у Двораковского должен был истечь срок полномочий на посту градоначальника. Однако, так как первая попытка выборов мэра по новой системе провалилась, Двораковский должен был управлять Омском до ноября 2017 года. Планируется, что в ноябре депутаты горсовета определятся с выбором и назовут имя нового мэра Омска.