Назначен исполняющий обязанности мэра Омска

Исполнять обязанности мэра Омска вместо ушедшего в отставку Вячеслава Двораковского в соответствии с уставом города будет Сергей Фролов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 июля, в мэрии Омска.

Фролов является первым заместителем мэра города Омска, директором департамента городского хозяйства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский принял решение сложить с себя полномочия мэра Омска с 19 июля.

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Депутаты горсовета всё-таки приняли его отставку. Хотя ранее в мэрии ИА REGNUM сообщили, что горсовет отставку Двораковского не принимает.

«Депутаты Омского городского совета приняли отставку руководителя города и выразили ему благодарность за успешную и результативную работу на протяжении последних пяти лет. Со словами благодарности также выступил главный федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич», — говорится в сообщении мэрии.

Почему Двораковский принял решение уйти в отставку, не сообщается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский выиграл досрочные выборы мэра Омска в 2012 году, набрав 49,35% голосов избирателей при явке чуть более 16%.