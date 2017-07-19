Шевчук был допрошен молдавскими прокурорами

Источник: Noi.md

Информацию об этом заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (ПБОПЩС) Виталие Бусуйок подтвердил в интервью NOI.md.

Прокурор подтвердил факт допроса Евгения Шевчука, который, по его словам, прошёл в понедельник, 17 июля. Виталие Бусуйок не распространился о значимости информации, предоставленной опальным политиком из Приднестровья, добавив, что показания Шевчука была изучены в рамках следствия. Также представитель ПБОПОС не сообщил и о том, в каком качестве Шевчук был допрошен — свидетеля или подозреваемого. Идёт ли речь о том, что Шевчуку инкриминируется угроза государственной безопасности Молдовы, также не удалось выяснить у прокурора.

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Ранее появились сообщения о том, что Евгений Шевчук был допрошен в Генеральной прокуратуре. Пресс-секретарь ведомства Мария Виеру сообщила NOI.md, что данный случай находится в компетенции ПБОПОС. Она добавила, что речь идёт о предварительном расследовании.

Напомним, что Евгений Шевчук был лишён неприкосновенности на заседании Верховного совета Приднестровья, состоявшегося 28 июня. Тогда за лишение его иммунитета проголосовало 35 депутатов и только один высказался против. Бывшему главе Приднестровью инкриминируют несколько уголовных дел, а сумму материального ущерба, нанесённого им с 2011 по 2016 годы, оценивают в 8 млн долларов.