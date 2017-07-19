Шевчук был допрошен молдавскими прокурорами
Бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук был допрошен правоохранительными органами.
Бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук был допрошен правоохранительными органами.
Информацию об этом заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (ПБОПЩС) Виталие Бусуйок подтвердил в интервью NOI.md.
Прокурор подтвердил факт допроса Евгения Шевчука, который, по его словам, прошёл в понедельник, 17 июля. Виталие Бусуйок не распространился о значимости информации, предоставленной опальным политиком из Приднестровья, добавив, что показания Шевчука была изучены в рамках следствия. Также представитель ПБОПОС не сообщил и о том, в каком качестве Шевчук был допрошен — свидетеля или подозреваемого. Идёт ли речь о том, что Шевчуку инкриминируется угроза государственной безопасности Молдовы, также не удалось выяснить у прокурора.
Ранее появились сообщения о том, что Евгений Шевчук был допрошен в Генеральной прокуратуре.
Напомним, что Евгений Шевчук был лишён неприкосновенности на заседании Верховного совета Приднестровья, состоявшегося 28 июня. Тогда за лишение его иммунитета проголосовало 35 депутатов и только один высказался против. Бывшему главе Приднестровью инкриминируют несколько уголовных дел, а сумму материального ущерба, нанесённого им с 2011 по 2016 годы, оценивают в 8 млн долларов.
В ночь на 29 июня Шевчук пересёк Днестр и оказался на правом берегу Днестра. После многочисленных слухов о том, что Евгений Шевчук покинул территорию Молдовы, появилась информация о том, что бывший глава Приднестровья остался в Кишинёве и проживает вместе с женой Ниной в роскошном особняке под круглосуточной охраной.