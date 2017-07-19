Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Мнение: идея Малороссии говорит об отсутствии будущего ДНР и ЛНР
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Умер Илья Глазунов
13:15 (мск), источник: Noi.md

Шевчук был допрошен молдавскими прокурорами

Бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук был допрошен правоохранительными органами.

Источник: Noi.md

Информацию об этом заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (ПБОПЩС) Виталие Бусуйок подтвердил в интервью NOI.md.

Прокурор подтвердил факт допроса Евгения Шевчука, который, по его словам, прошёл в понедельник, 17 июля. Виталие Бусуйок не распространился о значимости информации, предоставленной опальным политиком из Приднестровья, добавив, что показания Шевчука была изучены в рамках следствия. Также представитель ПБОПОС не сообщил и о том, в каком качестве Шевчук был допрошен — свидетеля или подозреваемого. Идёт ли речь о том, что Шевчуку инкриминируется угроза государственной безопасности Молдовы, также не удалось выяснить у прокурора.

Читайте также
Promo-Lex: Шевчука можно привлечь к уголовной ответственности

Ранее появились сообщения о том, что Евгений Шевчук был допрошен в Генеральной прокуратуре. Пресс-секретарь ведомства Мария Виеру сообщила NOI.md, что данный случай находится в компетенции ПБОПОС. Она добавила, что речь идёт о предварительном расследовании.

Напомним, что Евгений Шевчук был лишён неприкосновенности на заседании Верховного совета Приднестровья, состоявшегося 28 июня. Тогда за лишение его иммунитета проголосовало 35 депутатов и только один высказался против. Бывшему главе Приднестровью инкриминируют несколько уголовных дел, а сумму материального ущерба, нанесённого им с 2011 по 2016 годы, оценивают в 8 млн долларов.

В ночь на 29 июня Шевчук пересёк Днестр и оказался на правом берегу Днестра. После многочисленных слухов о том, что Евгений Шевчук покинул территорию Молдовы, появилась информация о том, что бывший глава Приднестровья остался в Кишинёве и проживает вместе с женой Ниной в роскошном особняке под круглосуточной охраной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Россию не впустили опасные мясопродукты из Молдовы
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь