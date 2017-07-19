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13:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Центральном районе Петербурга пройдет испытание теплосетей

Горожан просят не приближаться к местам возможного вытекания воды.

Испытание теплосетей пройдут сегодня в Центральном районе города, сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Подобные гидравлические проверки помогут определить ненадежные участки трубопроводов. При обнаружении выхода воды на поверхность или проседания грунта специалисты советуют обходить опасные участки и не пытаться пересечь их на транспорте: «Не приближайтесь к местам вытекания, так как под асфальтом может находиться промоина с водой».

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