В Центральном районе Петербурга пройдет испытание теплосетей

Подобные гидравлические проверки помогут определить ненадежные участки трубопроводов. При обнаружении выхода воды на поверхность или проседания грунта специалисты советуют обходить опасные участки и не пытаться пересечь их на транспорте: «Не приближайтесь к местам вытекания, так как под асфальтом может находиться промоина с водой».