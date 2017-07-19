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13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Министерства семьи в Башкирии не будет

Его функции на себя взяло другое ведомство.

Источник: Reuters

На очередном заседании республиканского правительство было принято решение отказаться от идеи создания в Башкирии министерства семьи. Напомним, ранее это предложил глава региона Рустэм Хамитов. Функции так и не образованного ведомства на себя возьмет министерство труда и социальной защиты.

— Учитывая, что наше министерство уже аккумулирует значительную часть работы с населением, а также изучив опыт других субъектов, чтобы не создавать отдельный орган власти, предлагаю определить наше министерство координирующим органом по реализации семейной политики, наделив его соответствующими полномочиями, — цитирует информационное агентство «Башинформ» слова министра Ленары Ивановой.

Кстати на заседании заместитель премьер-министра Салават Сагитов озвучил финансовый вопрос поддержания рождаемости в Башкирии. Для семей, которые родили первенцев, потребуется 168,5 миллиона рублей в 2017 году, далее — по 669,4 миллиона рублей в год.

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