Министерства семьи в Башкирии не будет

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На очередном заседании республиканского правительство было принято решение отказаться от идеи создания в Башкирии министерства семьи. Напомним, ранее это предложил глава региона Рустэм Хамитов. Функции так и не образованного ведомства на себя возьмет министерство труда и социальной защиты.

— Учитывая, что наше министерство уже аккумулирует значительную часть работы с населением, а также изучив опыт других субъектов, чтобы не создавать отдельный орган власти, предлагаю определить наше министерство координирующим органом по реализации семейной политики, наделив его соответствующими полномочиями, — цитирует информационное агентство «Башинформ» слова министра Ленары Ивановой.