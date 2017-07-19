Власти Литвы предоставят российскому журналисту Титову политубежище

«Очень радует, что он согласен забрать жалобу. Когда он заберёт жалобу и таким образом закончит первую процедуру, тогда будет начата вторая процедура. Он подаст новое прошение о предоставлении убежища», — сказала директор ДМ Эвелина Гудзинскайте в среду.
Титов, которому ранее отказали в политубежище, предложил департаменту договор мировой и пообещал забрать свою жалобу в Главный административный суд Литвы, если ДМ согласится пересмотреть просьбу предоставить ему вид на жительство в Литве и признать его политическим беженцем.
Гудзинскайте на прошлой неделе сказала, что отрицательное решение о предоставлении убежища не запрещает журналисту повторно просить разрешения остаться в Литве, если станут известны новые обстоятельства дела.
Ранее Титов заявлял, что в России для него сохраняется угроза.
Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он заявил, что боится оставаться в РФ после того, как столкнулся с давлением со стороны госструктур в связи со своей деятельностью. Он опасается, что в России на него может быть заведено уголовное дело о шпионаже, потому что он, сотрудничая с Литовским радио и телевидением, ездил на восток Украины, чтобы освещать военный конфликт в Донбассе. Кроме того, россиянин утверждает, что в стране за ним была установлена слежка, также были угрозы в его адрес.
ДМ отказался предоставить ему убежище 21 февраля 2017 года, потому что, по мнению департамента, его страхи лишены основания. 14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Титова на решение ДМ, также сочтя, что его опасения необоснованны. Это решение журналист обжаловал в Главном административном суде Литвы.