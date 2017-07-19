Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пенсионеры, держитесь»: Госдума ликвидировала Резервный фонд
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
«Точно не голубь»: что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Водитель Фриске о Шепелеве: Сначала показался нормальным
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10Умер Илья Глазунов
16:00 (мск), источник: Интерфакс

Власти Литвы предоставят российскому журналисту Титову политубежище

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Литовский Департамент миграции (ДМ) согласился пересмотреть решение о предоставлении журналисту из России Евгению Титову политическое убежище, если он заберет свою жалобу на ДМ из Главного административного суда Литвы.

«Очень радует, что он согласен забрать жалобу. Когда он заберёт жалобу и таким образом закончит первую процедуру, тогда будет начата вторая процедура. Он подаст новое прошение о предоставлении убежища», — сказала директор ДМ Эвелина Гудзинскайте в среду.

Титов, которому ранее отказали в политубежище, предложил департаменту договор мировой и пообещал забрать свою жалобу в Главный административный суд Литвы, если ДМ согласится пересмотреть просьбу предоставить ему вид на жительство в Литве и признать его политическим беженцем.

Гудзинскайте на прошлой неделе сказала, что отрицательное решение о предоставлении убежища не запрещает журналисту повторно просить разрешения остаться в Литве, если станут известны новые обстоятельства дела.

Ранее Титов заявлял, что в России для него сохраняется угроза.

Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он заявил, что боится оставаться в РФ после того, как столкнулся с давлением со стороны госструктур в связи со своей деятельностью. Он опасается, что в России на него может быть заведено уголовное дело о шпионаже, потому что он, сотрудничая с Литовским радио и телевидением, ездил на восток Украины, чтобы освещать военный конфликт в Донбассе. Кроме того, россиянин утверждает, что в стране за ним была установлена слежка, также были угрозы в его адрес.

ДМ отказался предоставить ему убежище 21 февраля 2017 года, потому что, по мнению департамента, его страхи лишены основания. 14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Титова на решение ДМ, также сочтя, что его опасения необоснованны. Это решение журналист обжаловал в Главном административном суде Литвы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Госдума приняла закон о курортном сборе
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь