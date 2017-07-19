Власти Литвы предоставят российскому журналисту Титову политубежище

«Очень радует, что он согласен забрать жалобу. Когда он заберёт жалобу и таким образом закончит первую процедуру, тогда будет начата вторая процедура. Он подаст новое прошение о предоставлении убежища», — сказала директор ДМ Эвелина Гудзинскайте в среду.

Титов, которому ранее отказали в политубежище, предложил департаменту договор мировой и пообещал забрать свою жалобу в Главный административный суд Литвы, если ДМ согласится пересмотреть просьбу предоставить ему вид на жительство в Литве и признать его политическим беженцем.

Гудзинскайте на прошлой неделе сказала, что отрицательное решение о предоставлении убежища не запрещает журналисту повторно просить разрешения остаться в Литве, если станут известны новые обстоятельства дела.

Ранее Титов заявлял, что в России для него сохраняется угроза.

Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он заявил, что боится оставаться в РФ после того, как столкнулся с давлением со стороны госструктур в связи со своей деятельностью. Он опасается, что в России на него может быть заведено уголовное дело о шпионаже, потому что он, сотрудничая с Литовским радио и телевидением, ездил на восток Украины, чтобы освещать военный конфликт в Донбассе. Кроме того, россиянин утверждает, что в стране за ним была установлена слежка, также были угрозы в его адрес.