В петербургском метро появится Служба транспортной безопасности
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Предполагается, что штат Службы транспортной безопасности составит порядка двух тысяч сотрудников.
Руководство петербургской подземки намерено ориентировать Службу транспортной безопасности на развитие электронных технологий и современных инфорсервисов.
Напомним, в начале апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт»
Второе взрывное устройство на «Площади Восстания» удалось обезвредить. Примечательно, что обе бомбы беспрепятственно пронесли в метро, хотя все вестибюли Петербурга оборудованы специальными рамками. По предварительной информации, недавно Ространснадзор в ходе ведомственной проверки признал все без исключения станции петербургского метрополитена небезопасными для пассажиров.