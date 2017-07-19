В петербургском метро появится Служба транспортной безопасности

Предполагается, что штат Службы транспортной безопасности составит порядка двух тысяч сотрудников.

При этом метрополитен не намерен проводить массовые сокращения в связи с ликвидацией СКМ и СИТ. Основная часть сотрудников реорганизуемых служб просто перейдет в новую структуру.

Руководство петербургской подземки намерено ориентировать Службу транспортной безопасности на развитие электронных технологий и современных инфорсервисов.

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Напомним, в начале апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник подорвался на самодельной бомбе — в итоге погибли 16 человек.