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13:44 (мск), источник: "Российская газета"

В петербургском метро появится Служба транспортной безопасности

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, новая структура будет сформирована к 1 октября путем реорганизации Службы контроля на метрополитене и Службы информационных технологий.

Предполагается, что штат Службы транспортной безопасности составит порядка двух тысяч сотрудников.

При этом метрополитен не намерен проводить массовые сокращения в связи с ликвидацией СКМ и СИТ. Основная часть сотрудников реорганизуемых служб просто перейдет в новую структуру.

Руководство петербургской подземки намерено ориентировать Службу транспортной безопасности на развитие электронных технологий и современных инфорсервисов.

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Напомним, в начале апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник подорвался на самодельной бомбе — в итоге погибли 16 человек.

Второе взрывное устройство на «Площади Восстания» удалось обезвредить. Примечательно, что обе бомбы беспрепятственно пронесли в метро, хотя все вестибюли Петербурга оборудованы специальными рамками. По предварительной информации, недавно Ространснадзор в ходе ведомственной проверки признал все без исключения станции петербургского метрополитена небезопасными для пассажиров.

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