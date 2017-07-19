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14:05 (мск), источник: ТАСС

Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой правительства РФ экс-главу «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в распоряжении кабинета министров, Страшнов награжден «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи».

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3 июля 2017 года глава Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России». Контракт предыдущего руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова истек 1 июля 2017 года.

Страшнов был назначен на эту должность приказом Минкомсвязи от 19 апреля 2013 года, сменив Александра Киселева, возглавлявшего компанию в 2008—2013 годах. Ранее Страшнов работал генеральным директором российского сотового оператора Tele2.

Всего на посту руководителя «Почты России» Страшнов пробыл 4 года, 2 месяца, 12 дней.

По информации СМИ, в 2013 году перед Страшновым были поставлены задачи по модернизации инфраструктуры «Почты России», а также подготовка к готовившейся приватизации предприятия.

Комментарии
3
Анатолий Лысенко-Шариков
Мало ему деньгами так он ещё грамоту получит!
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Геннадий Сакаш
В былые времена за свою деятельность Сташнову было бы червонец за счастье получить, без права переписки....
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Nikolay ✓
Жулик наградил жулика молодец в этом ВСЯ РОССИЯ .
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