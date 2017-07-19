Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в распоряжении кабинета министров, Страшнов награжден «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи».

3 июля 2017 года глава Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России». Контракт предыдущего руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова истек 1 июля 2017 года.

Страшнов был назначен на эту должность приказом Минкомсвязи от 19 апреля 2013 года, сменив Александра Киселева, возглавлявшего компанию в 2008—2013 годах. Ранее Страшнов работал генеральным директором российского сотового оператора Tele2.

Всего на посту руководителя «Почты России» Страшнов пробыл 4 года, 2 месяца, 12 дней.