Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/.
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/.
Как говорится в распоряжении кабинета министров, Страшнов награжден «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи».
3 июля 2017 года глава Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России». Контракт предыдущего руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова истек 1 июля 2017 года.
Страшнов был назначен на эту должность приказом Минкомсвязи от 19 апреля 2013 года, сменив Александра Киселева, возглавлявшего компанию в 2008—2013 годах. Ранее Страшнов работал генеральным директором российского сотового оператора Tele2.
Всего на посту руководителя «Почты России» Страшнов пробыл 4 года, 2 месяца, 12 дней.
По информации СМИ, в 2013 году перед Страшновым были поставлены задачи по модернизации инфраструктуры «Почты России», а также подготовка к готовившейся приватизации предприятия.