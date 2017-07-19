Омский мэр Двораковский не хотел, но произнес прощальные слова

Сегодня, 19 июля Горсовет Омска принял отставку мэра Вячеслава Двораковского.

Напомним, сегодня с утра стало известно, что градоначальник написал заявление об отставке. Он мотивировал свой уход волей администрации президента.

Источник: Om1.ru

В свою очередь, депутаты долго не могли принять судьбоносное решение, и в итоге провели экстренное заседание комитета по регламенту. Отставку градоначальника все-таки приняли на заседании Горсовета.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-80052011&id=456239445&hash=0ce0d8b7ba71148c&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После чего градоначальник не стал пространно комментировать свой уход, хотя многочисленная пресса караулила его у дверей. Он лишь произнес:

— Желаю новому мэру работать во славу города. Все рассказы, что Омск умирает, это не патриотично. Это люди, которые ограничены.