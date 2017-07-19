Омский мэр Двораковский не хотел, но произнес прощальные слова
Глава города не стал комментировать свою отставку.
Глава города не стал комментировать свою отставку.
Сегодня, 19 июля Горсовет Омска принял отставку мэра Вячеслава Двораковского.
Напомним, сегодня с утра стало известно, что градоначальник написал заявление об отставке. Он мотивировал свой уход волей администрации президента.
В свою очередь, депутаты долго не могли принять судьбоносное решение, и в итоге провели экстренное заседание комитета по регламенту. Отставку градоначальника
После чего градоначальник не стал пространно комментировать свой уход, хотя многочисленная пресса караулила его у дверей. Он лишь произнес:
— Желаю новому мэру работать во славу города. Все рассказы, что Омск умирает, это не патриотично. Это люди, которые ограничены.