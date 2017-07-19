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14:33 (мск), источник: Om1.ru

Омский мэр Двораковский не хотел, но произнес прощальные слова

Глава города не стал комментировать свою отставку.

Сегодня, 19 июля Горсовет Омска принял отставку мэра Вячеслава Двораковского.

Напомним, сегодня с утра стало известно, что градоначальник написал заявление об отставке. Он мотивировал свой уход волей администрации президента.

Источник: Om1.ru

В свою очередь, депутаты долго не могли принять судьбоносное решение, и в итоге провели экстренное заседание комитета по регламенту. Отставку градоначальника все-таки приняли на заседании Горсовета.

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После чего градоначальник не стал пространно комментировать свой уход, хотя многочисленная пресса караулила его у дверей. Он лишь произнес:

— Желаю новому мэру работать во славу города. Все рассказы, что Омск умирает, это не патриотично. Это люди, которые ограничены.

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