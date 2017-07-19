Назарбаев продлил полномочия Джаксыбекова до 2022 года
26 июля Адильбеку Джаксыбекову исполняется 62 года.
26 июля Адильбеку Джаксыбекову исполняется 62 года.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продлил полномочия Адильбека Джаксыбекова со дня достижения пенсионного возраста по 2022 год, передает NUR.KZ со ссылкой на
«Указом главы государства в соответствии с законом Республики Казахстан “О государственной службе Республики Казахстан” продлены полномочия Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича — руководителя администрации президента Республики Казахстан со дня достижения пенсионного возраста до 26 июля 2022 года включительно», — говорится в сообщении.
Пенсионный возраст для мужчин начинается в 63 года, для женщин — в 58 лет до 2018 года. В соответствии с ст. 11 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст для женщин с 2018 года будет повышаться каждый год до 2027 года включительно на полгода до порога в 63 года.
26 июля Адильбеку Джаксыбекову исполняется 62 года.
Джаксыбеков родился 26 июля 1954 года в Кустанайской (ныне Костанайской) области.
В 1982 году окончил экономический факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (г. Москва), в 1987 году прошел переподготовку в Московском институте народного хозяйства им. Плеханова по специальности «организатор
Работал в системе Госкино Казахской ССР, в органах
С 1988 по 1995 годы возглавлял многоотраслевую корпорацию «Цесна».
В 1995 году избирается в сенат парламента Республики Казахстан.
В 1996 году назначается первым заместителем акима Акмолинской области.
С декабря 1997 года по июнь 2003 года — аким Астаны.
С июня 2003 года по декабрь 2004 года — министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
С 19 декабря 2004 года — руководитель администрации президента Республики Казахстан.
С 23 января 2008 года — первый заместитель председателя НДП «Нур-Отан».
С 11 ноября 2008 — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации.
24 июня
С 3 апреля 2014 — государственный секретарь Республики Казахстан.
C 22 октября 2014 по 21 июня 2016 — аким Астаны.
11 июня — 9 августа 2015 — председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
С 21 июня 2016 года руководитель администрации президента Республики Казахстан.