Назарбаев продлил полномочия Джаксыбекова до 2022 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продлил полномочия Адильбека Джаксыбекова со дня достижения пенсионного возраста по 2022 год, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом главы государства в соответствии с законом Республики Казахстан “О государственной службе Республики Казахстан” продлены полномочия Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича — руководителя администрации президента Республики Казахстан со дня достижения пенсионного возраста до 26 июля 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

Пенсионный возраст для мужчин начинается в 63 года, для женщин — в 58 лет до 2018 года. В соответствии с ст. 11 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст для женщин с 2018 года будет повышаться каждый год до 2027 года включительно на полгода до порога в 63 года.

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26 июля Адильбеку Джаксыбекову исполняется 62 года.

Джаксыбеков родился 26 июля 1954 года в Кустанайской (ныне Костанайской) области.

В 1982 году окончил экономический факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (г. Москва), в 1987 году прошел переподготовку в Московском институте народного хозяйства им. Плеханова по специальности «организатор материально-технического снабжения». Кандидат экономических наук.

Работал в системе Госкино Казахской ССР, в органах материально-технического снабжения, руководил рядом предприятий.

С 1988 по 1995 годы возглавлял многоотраслевую корпорацию «Цесна».

В 1995 году избирается в сенат парламента Республики Казахстан.

В 1996 году назначается первым заместителем акима Акмолинской области.

С декабря 1997 года по июнь 2003 года — аким Астаны.

С июня 2003 года по декабрь 2004 года — министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 19 декабря 2004 года — руководитель администрации президента Республики Казахстан.

С 23 января 2008 года — первый заместитель председателя НДП «Нур-Отан».

С 11 ноября 2008 — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

24 июня 2009—2 апреля 2014 — министр обороны Республики Казахстан.

С 3 апреля 2014 — государственный секретарь Республики Казахстан.

C 22 октября 2014 по 21 июня 2016 — аким Астаны.

11 июня — 9 августа 2015 — председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».