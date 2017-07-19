Чем запомнился омичам мэр Вячеслав Двораковский?

Источник: РИА "Новости"

Мэр Вячеслав Двораковский решил уйти со своего поста. Чем запомнился градоначальник жителям Омска?

Вячеслав Двораковский начал свою работу на посту мэра в 2012 году, 19 июля 2017 года он подал заявление об отставке. За время работы он запомнится омичам работой в разных сферах городской жизни.

Например, появились новые дорожные объекты, множество школ, детских садов, различных учреждений культуры и спорта — сейчас действуют 24 крупных объекта, в их числе пять — инженерной инфраструктуры, 10 — дорожных, девять — социальной сферы. В прошлом году свыше 10 млрд руб. вложили в инфраструктуру города, более 5 млрд руб. составляет сумма внебюджетных расходов.

Во время работы мэра был начат и проведён ремонт практически всех основных городских дорог, в которых так нуждались местные жители. Отметим, что на некоторых объектах ремонт ещё продолжается, средства выделяются не только на ремонт дорожного покрытия, но и на восстановление тротуаров. За пять лет провели полную реконструкцию сразу нескольких улиц — ­21-й ­Амурской, 24-й Северной, Андрианова.

19 ИЮЛЯ МЭР ПОДАЛ В ОТСТАВКУ.

Что касается строительства домов, то в прошлом году в эксплуатацию ввели жилые дома общей площадью 621,5 тыс. кв. м. Кроме этого, Омск на данный момент является первым по Сибири по показателям реализации программы расселения граждан из аварийного жилья.