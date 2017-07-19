Чем запомнился омичам мэр Вячеслав Двораковский?
На посту градоначальника Омска Вячеслав Викторович пробыл 5 лет.
На посту градоначальника Омска Вячеслав Викторович пробыл 5 лет.
Мэр Вячеслав Двораковский решил уйти со своего поста. Чем запомнился градоначальник жителям Омска?
Вячеслав Двораковский начал свою работу на посту мэра в 2012 году, 19 июля 2017 года он подал заявление об отставке. За время работы он запомнится омичам работой в разных сферах городской жизни.
Например, появились новые дорожные объекты, множество школ, детских садов, различных учреждений культуры и спорта — сейчас действуют 24 крупных объекта, в их числе пять — инженерной инфраструктуры, 10 — дорожных, девять — социальной сферы. В прошлом году свыше 10 млрд руб. вложили в инфраструктуру города, более 5 млрд руб. составляет сумма внебюджетных расходов.
Во время работы мэра был начат и проведён ремонт практически всех основных городских дорог, в которых так нуждались местные жители. Отметим, что на некоторых объектах ремонт ещё продолжается, средства выделяются не только на ремонт дорожного покрытия, но и на восстановление тротуаров. За пять лет провели полную реконструкцию сразу нескольких улиц — 21-й Амурской, 24-й Северной, Андрианова.
19 ИЮЛЯ МЭР ПОДАЛ В ОТСТАВКУ.
Что касается строительства домов, то в прошлом году в эксплуатацию ввели жилые дома общей площадью 621,5 тыс. кв. м. Кроме этого, Омск на данный момент является первым по Сибири по показателям реализации программы расселения граждан из аварийного жилья.
При мэре состоялось долгожданное 300-летие Омска. Поздравить омичей приехали популярные певцы и музыкальные группы, а салют стоимостью 2 млн рублей в День города проходил на трёх точках и продлился 10 минут.