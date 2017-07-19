Поклонская попросит организовать контроль за курортным сбором в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный правительством РФ. Сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы регионов о введении курортного сбора должны быть приняты к 1 декабря, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

«До конца недели я направлю обращение на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова с инициативой создать соответствующую рабочую группу. Необходимо будет мониторить и плюсы, и минусы», — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее мнению, аналогичные рабочие группы стоило бы создать и в других регионах, которые участвуют в эксперименте.

«С чиновников спрос теперь должен быть намного выше. Особое внимание должны обратить на применение закона контролирующие и надзорные органы. Туристы будут платить деньги, и они должны получать услуги и сервис соответствующего качества. Прокурорам будет за что спросить. А депутаты субъектов, где будет введен эксперимент по курортному сбору, могли бы создать рабочую группу по контролю реализации принятого закона», — заявила Поклонская.