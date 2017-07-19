На Урале вице-губернатор обсудил вопросы ЖКХ с авторами обращений к Путину

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, Путин передал обращения жителей Свердловской области губернатору региона Евгению Куйвашеву в ходе рабочей встречи. Глава региона подписал перечень поручений членам областного правительства. Вице-губернаторы должны не позже чем через две недели доложить о том, как решены проблемы уральцев или, как минимум, какой механизм разработан для решения сложных вопросов.

«Вице-губернатор Сергей Швиндт по поручению Евгения Куйвашева 19 июля провел личный прием граждан, обратившихся на “Прямую линию с Владимиром Путиным” с вопросами, касающимися сферы жилищно-коммунального хозяйства. По итогам работы будут приняты меры, которые позволят свердловчанам решить возникшие проблемы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Швиндт принял шестерых из семи свердловчан, обратившихся к президенту с проблемами в сфере ЖКХ. Их вопросы касались тарифов, качества коммунальных услуг и реализации программы по переселению граждан из ветхих и аварийных домов. Один из заявителей сообщил, что его вопрос снят, и не приехал на прием. Другой, житель Екатеринбурга Владимир Сазонов, обратившийся на «прямую линию» с сообщением об отсутствии горячей воды в доме на Бисертской, 22, заявил в среду, что вода появилась после окончания планового ремонта котельной, и претензий к ее качеству у жильцов нет.