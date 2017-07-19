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15:12 (мск), источник: Вести - Воронеж

Продолжение «Котёнка с улицы Лизюкова» покажут в воронежских кинотеатрах в День знаний

Продолжение «Котёнка с улицы Лизюкова» в формате 3D покажут в кинотеатрах Воронежа и области в День знаний, 1 сентября.

Источник: govvrn.ru

Предварительно первый показ и творческая встреча с авторами пройдут в конце августа, рассказал исполнительный директор воронежской студии Wizart Animation Владимир Николаев на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в среду, 19 июля. Глава региона посмотрел рабочую версию мультфильма.

По словам Владимира Николаева, специалисты студии завершили основные работы над продолжением «Котёнка с улицы Лизюкова» — снята 12-минутная серия. Однако к широкому показу мультфильм еще не готов. Мультипликаторам предстоит доработать эффекты и графику некоторых эпизодов.

Вторая часть мультфильма — не коммерческий продукт, а подарок Воронежу. Поэтому «Котенок с улицы Лизюкова-2» будет демонстрироваться бесплатно. Позже воронежцы смогут увидеть вторую часть картины в интернете. В планах создателей перевести мультфильм на английский язык и представить на фестивалях за рубежом.

Продолжение мультфильма снималось во многом по оригинальному сценарию, написанному Вячеславом Котёночкиным, пояснил Владимир Николаев. Поэтому в новой ленте кот Василий попадёт в жаркую Австралию. В мультике воронежцы увидят много узнаваемых мест — Адмиралтейскую площадь и корабль «Гото Предестинация», ВГУ и площадь Ленина, памятник Биму и первому десанту.

— Именно в Австралию, а не в Африку, на сей раз переносит замёрзшего котёнка давняя подруга ворона. Без превращения в бегемота — они тут не водятся. Из десятка сценариев, выбрали тот, где Василий окажется между крокодилом и акулой, получит пинок от кенгуру и прокатится на «Гото Предестинации» — так назовёт доску для серфинга, — ранее рассказал руководитель отдела сетапа студии Wizart Animation Александр Калюжный.

Советский мультфильм продолжительностью в 9 минут вышел в 1988 году. Тогда Котёнок по кличке Василий превратился в бегемота и попал в Африку, но всё время мечтал вернуться в родной Воронеж.

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