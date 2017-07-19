Президент Киргизии предложил открыть авиарейс из Челябинска на курорты Иссык-Куля
В Бишкеке в среду начались Дни Челябинской области.
В Бишкеке в среду начались Дни Челябинской области.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с инициативой открыть прямое авиасообщение между Челябинском и курортной
В Бишкеке в среду начались Дни Челябинской области.
«Атамбаев и Дубровский подчеркнули необходимость активизации прямых контактов между
«Также обсуждались вопросы углубления экономических отношений между Кыргызстаном и Челябинской областью в сферах, представляющих взаимный интерес с учетом имеющегося потенциала и возможностей, в том числе связанных с процессами экономической интеграции», — уточнили в
По информации официального представителя южноуральского губернатора Дмитрия Федечкина, в столице Киргизии подписан контракт между компанией «Златмаш» (Златоуст) и ОсОО «Интер-КОРС» на поставку специальной продукции. Компания НПО «РТС», челябинский разработчик и производитель радиотехнического оборудования, подписала меморандум о сотрудничестве с Международным аэропортом «Манас». Предметом соглашения стало развитие местных воздушных линий в части оснащения его средствами радиотехнического обеспечения полетов и связи.
«Наша ключевая задача — это наращивание экономических связей между российскими и кыргызскими компаниями, а также развитие общих проектов в области образования, культуры, спорта и туризма. Мы открываем здесь для себя новые перспективы сотрудничества и надеемся, что аналогичные есть идеи у наших киргизских партнеров», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.