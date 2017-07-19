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14:39 (мск), источник: dostup1.ru

Президент Киргизии предложил открыть авиарейс из Челябинска на курорты Иссык-Куля

В Бишкеке в среду начались Дни Челябинской области.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с инициативой открыть прямое авиасообщение между Челябинском и курортной Иссык-Кульской областью республики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Бишкеке в среду начались Дни Челябинской области.

«Атамбаев и Дубровский подчеркнули необходимость активизации прямых контактов между бизнес-кругами Кыргызстана и Челябинской области для реализации взаимовыгодных проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, логистики, промышленности и торговли. В этой связи была отмечена важность открытия авиарейса из Челябинска в Иссык-Кульскую область», — говорится в сообщении пресс-службы главы киргизского государства.

Кроме этого, во время встречи президент и губернатор выразили уверенность, что нынешний визит делегации Челябинской области в Киргизию «поспособствует развитию продуктивных и взаимовыгодных отношений».

«Также обсуждались вопросы углубления экономических отношений между Кыргызстаном и Челябинской областью в сферах, представляющих взаимный интерес с учетом имеющегося потенциала и возможностей, в том числе связанных с процессами экономической интеграции», — уточнили в пресс-службе.

По информации официального представителя южноуральского губернатора Дмитрия Федечкина, в столице Киргизии подписан контракт между компанией «Златмаш» (Златоуст) и ОсОО «Интер-КОРС» на поставку специальной продукции. Компания НПО «РТС», челябинский разработчик и производитель радиотехнического оборудования, подписала меморандум о сотрудничестве с Международным аэропортом «Манас». Предметом соглашения стало развитие местных воздушных линий в части оснащения его средствами радиотехнического обеспечения полетов и связи. Южно-Уральский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Бишкекским гуманитарным университетом имени К. Карасева.

«Наша ключевая задача — это наращивание экономических связей между российскими и кыргызскими компаниями, а также развитие общих проектов в области образования, культуры, спорта и туризма. Мы открываем здесь для себя новые перспективы сотрудничества и надеемся, что аналогичные есть идеи у наших киргизских партнеров», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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