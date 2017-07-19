Жарко поручил реконструировать стадион «Припять» в Пинске

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Такое поручение было дано во время приема граждан. С просьбой посодействовать в реконструкции стадиона, где раньше собирались многие любители спорта, обратился местный житель. Арена находится в центре города, однако заниматься там сложно. Василий Жарко подчеркнул, что если объект не сносится, то он должен быть приведен в порядок.

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«Я понимаю, в городе есть другие стадионы. Но если вы его оставляете, тогда потихоньку приводите в соответствующий вид», — отметил заместитель премьер-министра. Он добавил, что местным властям необходимо рассмотреть различные варианты финансирования работ, не только за счет бюджетных средств.

«Появился слух, что там будет строиться жилье. Нет, стадион остается на той же территории. Преимущество будет отдаваться легкоатлетическому направлению. При наличии денежных средств будем проводить работы, реконструировать», — пояснил первый заместитель председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов.