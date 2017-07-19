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15:55 (мск), источник: БЕЛТА

Жарко поручил реконструировать стадион «Припять» в Пинске

19 июля, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Василий Жарко поручил привести в порядок стадион «Припять» в Пинске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Такое поручение было дано во время приема граждан. С просьбой посодействовать в реконструкции стадиона, где раньше собирались многие любители спорта, обратился местный житель. Арена находится в центре города, однако заниматься там сложно. Василий Жарко подчеркнул, что если объект не сносится, то он должен быть приведен в порядок.

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«Я понимаю, в городе есть другие стадионы. Но если вы его оставляете, тогда потихоньку приводите в соответствующий вид», — отметил заместитель премьер-министра. Он добавил, что местным властям необходимо рассмотреть различные варианты финансирования работ, не только за счет бюджетных средств.

«Появился слух, что там будет строиться жилье. Нет, стадион остается на той же территории. Преимущество будет отдаваться легкоатлетическому направлению. При наличии денежных средств будем проводить работы, реконструировать», — пояснил первый заместитель председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов.

Также сегодня к Василию Жарко обращались пинчане, которых волновали вопросы трудоустройства, медицинской помощи, предоставления социального жилья, начисления пособий, устройства инвалидов в дома-интернаты. После завершения приема граждан вице-премьер посетил спортивные объекты, учреждения образования, в том числе ознакомился с ходом вступительной кампании в Полесском государственном университете.

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