Жарко поручил реконструировать стадион «Припять» в Пинске
19 июля, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель
19 июля, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель
Такое поручение было дано во время приема граждан. С просьбой посодействовать в реконструкции стадиона, где раньше собирались многие любители спорта, обратился местный житель. Арена находится в центре города, однако заниматься там сложно. Василий Жарко подчеркнул, что если объект не сносится, то он должен быть приведен в порядок.
«Я понимаю, в городе есть другие стадионы. Но если вы его оставляете, тогда потихоньку приводите в соответствующий вид», — отметил заместитель
«Появился слух, что там будет строиться жилье. Нет, стадион остается на той же территории. Преимущество будет отдаваться легкоатлетическому направлению. При наличии денежных средств будем проводить работы, реконструировать», — пояснил первый заместитель председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов.
Также сегодня к Василию Жарко обращались пинчане, которых волновали вопросы трудоустройства, медицинской помощи, предоставления социального жилья, начисления пособий, устройства инвалидов в