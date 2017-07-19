Люди в масках попытались атаковать здание Роскомнадзора в Москве
Охрана здания «Роскомнадзора» в Москве пресекла попытку нападения, сообщил
Охрана здания «Роскомнадзора» в Москве пресекла попытку нападения, сообщил
«Утром, до начала рабочего дня, группа скрывающих свои лица молодых людей (пять человек) появилась перед входом в здание Роскомнадзора. На улице они сожгли один файер», — сказал он.
По его словам, неизвестные «бросились врассыпную» при появлении охраны. Сам инцидент, отметил Ампелонский, никак не отразился на деятельности Роскомнадзора.