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15:03 (мск), источник: Газета.Ру

Люди в масках попытались атаковать здание Роскомнадзора в Москве

Охрана здания «Роскомнадзора» в Москве пресекла попытку нападения, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, передает «Интерфакс».

«Утром, до начала рабочего дня, группа скрывающих свои лица молодых людей (пять человек) появилась перед входом в здание Роскомнадзора. На улице они сожгли один файер», — сказал он.

По его словам, неизвестные «бросились врассыпную» при появлении охраны. Сам инцидент, отметил Ампелонский, никак не отразился на деятельности Роскомнадзора.

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