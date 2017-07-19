Компанейщиков заявил, что Двораковский решил уйти самостоятельно

Сегодня, 19 июля, Горсовет Омска принял отставку мэра Вячеслава Двораковского. Сам градоначальник заявил, что написать заявление об отставке его подвигли администрация президента и облправительство.
Между тем
Владимир Компанейщиков,
— Я с пониманием отношусь к тому, что Вячеслав Викторович принял такое решение. Да, было некоторое напряжение, но в любом случае это человек, который пять лет управлял городом, искал пути и возможности его развития. Не понимаю, зачем Вячеслав Викторович объясняет причину отставки
Но городу нужна обновлённая команда, поэтому логично, что с обновлённым горсоветом будет работать новый градоначальник.
Отметим, что с завтрашнего дня обязанности мэра будет исполнять первый заместитель Сергей Фролов.