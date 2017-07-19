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14:59 (мск), источник: Om1.ru

Компанейщиков заявил, что Двораковский решил уйти самостоятельно

Вице-губернатор прокомментировал отставку мэра Омска.

Сегодня, 19 июля, Горсовет Омска принял отставку мэра Вячеслава Двораковского. Сам градоначальник заявил, что написать заявление об отставке его подвигли администрация президента и облправительство.

Между тем вице-губернатор Владимир Компанейщиков заявил, что это был самостоятельный выбор градоначальника. Он назвал версию ухода, озвученную Вячеславом Двораковским, конспирологической.

Владимир Компанейщиков, вице-губернатор Омской области:

 — Я с пониманием отношусь к тому, что Вячеслав Викторович принял такое решение. Да, было некоторое напряжение, но в любом случае это человек, который пять лет управлял городом, искал пути и возможности его развития. Не понимаю, зачем Вячеслав Викторович объясняет причину отставки какими-то внешними факторами, придавая конспирологический характер ситуации, поскольку уверен, что предпосылки принятия такого решения всё же внутренние.

Но городу нужна обновлённая команда, поэтому логично, что с обновлённым горсоветом будет работать новый градоначальник.

Отметим, что с завтрашнего дня обязанности мэра будет исполнять первый заместитель Сергей Фролов.

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