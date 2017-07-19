Компанейщиков заявил, что Двораковский решил уйти самостоятельно

— Я с пониманием отношусь к тому, что Вячеслав Викторович принял такое решение. Да, было некоторое напряжение, но в любом случае это человек, который пять лет управлял городом, искал пути и возможности его развития. Не понимаю, зачем Вячеслав Викторович объясняет причину отставки какими-то внешними факторами, придавая конспирологический характер ситуации, поскольку уверен, что предпосылки принятия такого решения всё же внутренние.