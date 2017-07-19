Администрация Новокуйбышевска рассказала как бороться с незаконными парковками

В некоторых дворах есть инициативные автолюбители, отгородившие «свои» парковочные места. Они поступают следующим образом: скрепляют границы железными столбиками, натянутыми проволочными ограждениями и цепочками, служащими ограничителем. Так автовладельцы показывают, что место занимать нельзя.

Пресс-служба Администрации приводит слова Марии Крюковой, руководителя Управления административно-контрольной работы администрации г. о. Новокуйбышевск. Она рассказала, как действовать в таких ситуациях:

— Согласно ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (статья 37 ЖК РФ). Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, предусматривается, и т. ч. обеспечение доступности пользования земельным участком всеми собственниками жилого дома.

При обнаружении незаконной конструкции в своем дворе вы можете обратиться в административную комиссию городского округа Новокуйбышевск с заявлением по факту самовольного ограничения доступа на земельный участок общего пользования. В заявлениях необходимо описать незаконные действия по организации парковки, указать ваши контактные данные. Также можно приложить фотографии незаконно огороженной парковки.