Александр Фетисов: Нужно сохранить самарскую уникальность, повысив функциональность исторических мест

В этот день вице-губернатор проинспектировал три объекта — четвертую очередь набережной, Струковский сад и площадь Куйбышева.

На набережной у Ладьи, по словам Александр Фетисова, одной из важнейших задач является увязка нового Софийского храма, который станет украшением города, с существующим проектом реконструкции набережной.

Необходимо архитектурными и техническими решениями вписать собор в существующий ансамбль. Это касается, в частности, и прокладки новых тротуаров, один из которых будет обустроен вдоль Северо-Восточной магистрали от Ново-Садовой до набережной, и парадной лестницы, которая будет подниматься от нижнего яруса до самой церкви.

В целом на четвертой набережной земляные работы выполнены, строители приступают к благоустройству. Закончена нижняя часть стелы «Ладья», подрядчик приступает к обновлению паруса. Выполнено бетонное основание для фонтана и амфитеатра.

В Струковском саду общий объем работ выполнен на 25%, при этом земляные работы на 95%. Однако здесь, по мнению вице-губернатора, существует ряд проблем. В частности, строителям следует бережнее относится к зеленым насаждениям при производстве работ. Было дано поручение провести их аудит, а подрядчику, отвечающему за озеленение парка, немедленно подлечить поврежденные деревья.

Также особое внимание было уделено сохранению исторического наследия. К примеру, ограда Струковского, про пропажу которой писали в блогосфере.

«Никакой новой ограды в парке не будет, — заверил Александр Фетисов. — Части старой ограды снимают, приводят здесь же, на месте, в порядок, и снова устанавливают на место. Старая ограда будет восстановлена практически в первозданном виде».

В Струковском саду общий объем работ выполнен на 25%, при этом земляные работы на 95%. Однако здесь, по мнению вице-губернатора, существует ряд проблем.

На площади Куйбышева на сегодняшний день закончена разборка скверов, строители приступают к демонтажу асфальтового покрытия самой площади. Напомним, что площадь Куйбышева станет центральной площадкой для проведения фестиваля болельщиков, который пройдет во время чемпионата мира по футболу.

Это будет одна из самых больших площадок в стране, где пройдут подобные мероприятия. Здесь планируется разместить большой экран для демонстрации футбольных матчей, две мощные тяговые подстанции. На площади во время проведения ярмарок появится возможность подключения торговых рядов к источникам электроэнергии и водоснабжения.

Чемпионат мира пройдет, а площадь Куйбышева по-прежнему будет излюбленным местом отдыха горожан и проведения городских праздников. «Мы здесь должны сделать все так, чтобы площадь соответствовала уровню современному городу-миллионнику», — заметил Александр Фетисов.

На площади Куйбышева планируется разместить большой экран для демонстрации футбольных матчей, две мощные тяговые подстанции.

Контроль со стороны областных и городских властей осуществляется профессиональный, взыскательный. «Работы без замечаний не бывает, особенно когда речь идет о таких масштабных и ответственных проектах, — заявил Александр Фетисов. — Но поэтому мы и берем на такие совещания представителей министерств, профессионалов своего дела. Они высказывают конструктивные замечания, которые, безусловно, будут подрядчиками учтены».

Главное, по словам вице-губернатора, чтобы объекты были выполнены качественно и в срок.