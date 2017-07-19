Госдума одобрила во II чтении законопроект о мессенджерах

В первом чтении законопроект был принят 14 июня. Авторами документа выступили депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).
Законопроект также предлагает ограничивать рассылку сообщений по инициативе органов государственной власти.
Если мессенджеры не будут исполнять требование об ограничении рассылки информации, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджеру по решению Роскомнадзора.
Поправки распространяются только на те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал идею «безумной» и отметил, что регулировать у государства получится только крупные мессенджеры.
"Германский бундестаг вечером в четверг, 22 июня, принял закон, который разрешает расширить наблюдение за перепиской в интернете или через мессенджеры, например WhatsApp."
можно сделать выводы. Осилите самостоятельно?