Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Семейная драма звезды Comedy Woman ошеломила всю студию 1 канала
Интимная пластика в Великобритании помолодела
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Российских дачников ждут нововведения
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Водитель Фриске о Шепелеве: Сначала показался нормальным
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
15:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Госдума одобрила во II чтении законопроект о мессенджерах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров. Документ обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Источник: РИА "Новости"

В первом чтении законопроект был принят 14 июня. Авторами документа выступили депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Законопроект также предлагает ограничивать рассылку сообщений по инициативе органов государственной власти.

Если мессенджеры не будут исполнять требование об ограничении рассылки информации, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджеру по решению Роскомнадзора.

Поправки распространяются только на те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал идею «безумной» и отметил, что регулировать у государства получится только крупные мессенджеры.

Справка
Соцсети хотят обязать удалять «противоправный контент» по заявлению пользователей. Это как?Госдума рассматривает законопроект, который сильно усложняет жизнь социальным сетям и мессенджерам
Комментарии
2
нет нет
Ну если вспомнить новость от 23.06 на Дойтче велле:
"Германский бундестаг вечером в четверг, 22 июня, принял закон, который разрешает расширить наблюдение за перепиской в интернете или через мессенджеры, например WhatsApp."
можно сделать выводы. Осилите самостоятельно?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Алексей Синявский
Интересно кому это выгодно
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 «Грабеж средь бела дня»
О советских милиционерах-отморозках
«Грабеж средь бела дня»
Госдума приняла закон о курортном сборе
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь