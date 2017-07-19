Госдума одобрила во II чтении законопроект о мессенджерах

Если мессенджеры не будут исполнять требование об ограничении рассылки информации, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджеру по решению Роскомнадзора.

Поправки распространяются только на те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал идею «безумной» и отметил, что регулировать у государства получится только крупные мессенджеры.