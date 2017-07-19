Новый закон позволит списать долги 200 тыс. жителей Крыма — Аксенов

Источник: AP 2017

«Государственная Дума России приняла федеральный закон, разрешающий списание долгов жителей Крыма по кредитам украинских банков. Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч крымчан (с учетом членов семей вкладчиков)», — написал С. Аксенов на своей странице в соцсети «Фейсбук» в среду.

По словам главы Крыма, вскоре после вступления документа в силу будет принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 млн рублей. «Проект такого закона уже подготовлен. Коллекторы не смогут взыскивать долги крымчан по таким кредитам. Одновременно начнется прекращение исполнительных производств и снятие арестов, наложенных на имущество должников», — отметил С. Аксенов.