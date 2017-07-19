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16:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Наша задача — провести реконструкцию театра “Вера” качественно и в срок», — Сергей Белов

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов прокомментировал итоги осмотра хода реконструкции театра 18 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Наша задача — качественно и в срок провести реконструкцию, чтобы открыть театр “Вера” для гостей и творческих коллективов. Мне тоже дорог этот театр: когда мой ребенок был маленьким, мы ходили сюда и на премьеры, и на новогодние представления. Хочется, чтобы у других нижегородских семей были в распоряжении такие же приятные воспоминании! Хочется снова сделать театр еще одной точкой культурного притяжения в районе и в Нижнем Новгороде», — подчеркнул Белов.

Глава администрации города уточнил, что перед строителями поставлена задача — закрыть тепловой контур здания до начала отопительного периода, а к началу весны завершить работы по внутренней отделке.

Напомним, по данным на 19 июля работы выполнены на 45%. В частности, сделан комплекс базовых работ, завершены работы по гидроизоляции цокольной части, на следующей неделе будет полностью завершена кровля, после чего рабочие приступят к работам по фасаду.

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