«Наша задача — провести реконструкцию театра “Вера” качественно и в срок», — Сергей Белов
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов прокомментировал итоги осмотра хода реконструкции театра 18 июля 2017 года.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов прокомментировал итоги осмотра хода реконструкции театра 18 июля 2017 года.
«Наша задача — качественно и в срок провести реконструкцию, чтобы открыть театр “Вера” для гостей и творческих коллективов. Мне тоже дорог этот театр: когда мой ребенок был маленьким, мы ходили сюда и на премьеры, и на новогодние представления. Хочется, чтобы у других нижегородских семей были в распоряжении такие же приятные воспоминании! Хочется снова сделать театр еще одной точкой культурного притяжения в районе и в Нижнем Новгороде», — подчеркнул Белов.
Глава администрации города уточнил, что перед строителями поставлена задача — закрыть тепловой контур здания до начала отопительного периода, а к началу весны завершить работы по внутренней отделке.
Напомним, по данным на 19 июля работы выполнены на 45%. В частности, сделан комплекс базовых работ, завершены работы по гидроизоляции цокольной части, на следующей неделе будет полностью завершена кровля, после чего рабочие приступят к работам по фасаду.