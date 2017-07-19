«Наша задача — провести реконструкцию театра “Вера” качественно и в срок», — Сергей Белов

«Наша задача — качественно и в срок провести реконструкцию, чтобы открыть театр “Вера” для гостей и творческих коллективов. Мне тоже дорог этот театр: когда мой ребенок был маленьким, мы ходили сюда и на премьеры, и на новогодние представления. Хочется, чтобы у других нижегородских семей были в распоряжении такие же приятные воспоминании! Хочется снова сделать театр еще одной точкой культурного притяжения в районе и в Нижнем Новгороде», — подчеркнул Белов.