Украинские пограничники проводят учения вблизи границы с Крымом
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Украинские пограничники проводят учения в Херсонской области у границы с Крымом, сообщила в среду
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Украинские пограничники проводят учения в Херсонской области у границы с Крымом, сообщила в среду
По данным погранслужбы, личный состав
«Обучение военнослужащих проводится для повышения своего мастерства, в частности в выполнении стрельб из различного вида оружия», — говорится в сообщении.
Пограничники уже отработали элементы тактической медицины, в рамках которой отрабатывали оказание первой помощи раненому в опасной зоне и его эвакуацию, отметили в ведомстве. Также в ходе учений военнослужащие «заложили»