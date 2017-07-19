Украинские пограничники проводят учения вблизи границы с Крымом

«Обучение военнослужащих проводится для повышения своего мастерства, в частности в выполнении стрельб из различного вида оружия», — говорится в сообщении.

Пограничники уже отработали элементы тактической медицины, в рамках которой отрабатывали оказание первой помощи раненому в опасной зоне и его эвакуацию, отметили в ведомстве. Также в ходе учений военнослужащие «заложили» минно-взрывное устройство на маршруте движения колонны.