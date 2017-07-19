Долги крымчан по кредитам в украинских банках спишут
Госдума приняла соответствующий закон.
Госдума приняла соответствующий закон.
Госдума РФ приняла федеральный закон, которым разрешается списать долги жителей Крыма по кредитам в украинских банках.
— Принятый законопроект обеспечивает максимальную защиту прав крымчан. Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч человек (с учетом членов семей вкладчиков). После его вступления в силу будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 миллионов рублей. Проект такого закона уже подготовлен, — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, коллекторы более не смогут взыскивать долги крымчан по таким кредитам. Одновременно начнется и прекращение исполнительных производств и снятие арестов, наложенных на имущество крымчан.
Для регулирования всех вопросов, которые касаются отношений заемщиков и кредиторов, в Крыму будет создана специальная республиканская структура — Фонд защиты вкладчиков.
Напомним, законопроект инициировали власти Крыма.