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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Долги крымчан по кредитам в украинских банках спишут

Госдума приняла соответствующий закон.

Госдума РФ приняла федеральный закон, которым разрешается списать долги жителей Крыма по кредитам в украинских банках.

— Принятый законопроект обеспечивает максимальную защиту прав крымчан. Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч человек (с учетом членов семей вкладчиков). После его вступления в силу будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 миллионов рублей. Проект такого закона уже подготовлен, — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, коллекторы более не смогут взыскивать долги крымчан по таким кредитам. Одновременно начнется и прекращение исполнительных производств и снятие арестов, наложенных на имущество крымчан.

Для регулирования всех вопросов, которые касаются отношений заемщиков и кредиторов, в Крыму будет создана специальная республиканская структура — Фонд защиты вкладчиков.

Напомним, законопроект инициировали власти Крыма.

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