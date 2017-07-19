Долги крымчан по кредитам в украинских банках спишут

— Принятый законопроект обеспечивает максимальную защиту прав крымчан. Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч человек (с учетом членов семей вкладчиков). После его вступления в силу будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 миллионов рублей. Проект такого закона уже подготовлен, — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.