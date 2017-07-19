Воронежский губернатор получил медаль за вклад в проведение сельхозпереписи

Руководитель Воронежстата Ирина Соловьева вручила губернатору Алексею Гордееву медаль за проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, сообщил пресс-центр облправительства в среду, 19 июля. Ирина Соловьева поблагодарила главу региона за поддержку и «содействие в этой масштабной операции».

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года в Воронежской области стала второй после десятилетнего перерыва. Специалисты Воронежстата собрали статистику по 789 сельскохозяйственным организациям, 2658 фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, по 452 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 636 садоводческим некоммерческим объединениям граждан.

Ирина Соловьева сообщила губернатору о положительной динамике по региону в первом полугодии 2017 года. Это касается и индекса промышленного производства, который на конец года планируется на уровне 106,6%, и сельского хозяйства, и товарооборота, который составляет 100,1%. Губернатор подчеркнул, что налоги и возможности бюджета области прямо пропорциональны этим показателям.

Руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев отметил плодотворную работу облправительства с Воронежстатом. Он доложил губернатору, что департамент работает над реализацией N172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ». Один из пунктов документа — формирование муниципальной стратегии, но муниципальная статистика пока отсутствует. Алексей Гордеев поручил руководителю департамента и Воронежстату проработать этот вопрос.