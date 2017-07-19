Крым усилит охрану границы с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны на
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны на
«Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти мероприятия позволят усилить охрану на
Кроме того, по его словам, наиболее важно создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.
Кроме того, принято решение улучшить состояние автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска, и заняться развитием дорожного сервиса и многофункциональных комплексов с целью создания максимально комфортных условий для прохождения лицами государственного контроля.