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16:44 (мск), источник: РИА Новости

Крым усилит охрану границы с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны на российско-украинском участке границы, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

Источник: РИА "Новости"

«Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти мероприятия позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска», — сказал на заседании пограничной комиссии республики Михайличенко, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Кроме того, по его словам, наиболее важно создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.

На заседании погранкомиссии решено увеличить пропускную способность в период туристического сезона с целью бесперебойного функционирования пунктов пропуска.

Кроме того, принято решение улучшить состояние автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска, и заняться развитием дорожного сервиса и многофункциональных комплексов с целью создания максимально комфортных условий для прохождения лицами государственного контроля.

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