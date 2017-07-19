Крым усилит охрану границы с Украиной

Источник: РИА "Новости"

«Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти мероприятия позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска», — сказал на заседании пограничной комиссии республики Михайличенко, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Кроме того, по его словам, наиболее важно создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.

На заседании погранкомиссии решено увеличить пропускную способность в период туристического сезона с целью бесперебойного функционирования пунктов пропуска.